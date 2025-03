Sandra Barneda no estuvo al frente la temporada 1 de 'La isla de las tentaciones' porque Telecinco no tenía muchas esperanzas en el reality. "Va a ir a Cuatro"

Otra cosa no, pero cuesta imaginarse a alguien que pueda aguantar el porte ante los dramas absurdos de los concursantes de 'La isla de las tentaciones' que no sea Sandra Barneda. Sin embargo, rechazó estar al frente de la primera temporada del reality porque no quería perder su trabajo en 'Gran Hermano VIP' y 'Supervivientes'.

"Esto me pasa por algo"

Si bien desde la temporada 2 Sandra Barneda ha estado al pie del cañón con 'La isla de las tentaciones' (en ocho temporadas más la de 'La última tentación', ni más ni menos), la presentadora rechazó en su momento presentar la temporada 1.

Según reveló en el podcast de Laura Escanes, 'Entre el cielo y las nubes', le ofrecieron ponerse al frente del reality en esa primera edición antes que a Mónica Naranjo, pero dijo que no porque se lo vendieron como "un reality menor" y además no podría presentar los otros programas en los que estaba en ese momento:

"Mira, te voy a contar algo que no he contado nunca. A mí, antes que a Mónica Naranjo, me ofrecieron presentar 'La isla de las tentaciones'. Y yo dije que no. Porque en ese momento estaba presentado 'Gran Hermano VIP' y 'Supervivientes'. Entonces, me dijeron: 'Oye, mira, esto es un reality menor, te vamos a premiar, porque tengas tu propio reality, va a ir a Cuatro... pero no vas a poder hacer ni 'Supervivientes' ni 'GH'. A ver, en números matemáticos cambias 30 prime times y me das ocho, y eso es un regalo, pues no me salen las cuentas".

Barneda terminó únicamente presentando los debates de esa temporada 1, mientras que Mónica Naranjo fue la presentadora principal (y puso voz a la sintonía del programa). Sin embargo, cuando le plantearon a Barneda presentar la temporada 2, ahí ya no le dio muchas vueltas y decidió acceder:

"Mónica pues no se pone de acuerdo económicamente para la segunda temporada, y yo pensé: 'No me van a llamar a mí'. Es que ni se me pasaba por la cabeza. Y de repente, me llama Jaime Guerra y me dice: 'Queremos que presentes LIDLT'. Y pensé: 'Segunda vez en mi vida que me pasa, no puedo decir que no. Esto me pasa por algo'. Y dije que sí".

