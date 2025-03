'La isla de las tentaciones 8' acaba con una ruptura y media, pone fecha al debate final y aclara si habrá temporada 9

Anoche por fin Telecinco puso fin a 'La isla de las tentaciones' con el último reencuentro, que evidenció la ruptura de Alba y Gerard, y dejó la relación de Sthefany y Tadeo pendiendo de un hilo. La gala acabó confirmando la renovación por una temporada 9 y poniendo fecha al debate final: lunes 17 a las 22:00 en Telecinco.

La isla de los gritos

La recta final de 'La isla de las tentaciones' siempre se caracteriza por ser el festival de los gritos, en el que no gana nadie (si acaso, los mayores perdedores son nuestros pobres tímpanos) pero todos ponen mucho empeño en intentar ser el que chilla más alto los "tú dijiste, pero es que tú, pero es que yo, ¡pues tú más!".

Así se puede resumir el último reencuentro, en el que se confirmó lo rota que estaba la pareja de Alba y Gerard (por parte de él, porque le puso los cuernos con dos chicas, una de ellas Mayeli, y de ella porque realmente solo quería ir a la TV a vender su "trágico destino"), y Sthefany y Tadeo vinieron de la mano pero al final solo se sostenían del dedo meñique.

"Eso tú no me lo dices en la calle" (o algo así)

Metafóricamente, claro, lo que en verdad pasó fue que Sthefany se puso a insultar como una metralleta a Mayeli y no paró hasta que Sandra Barneda la echó de la sala. A Tadeo le sentó fatal que Simone dijera que su novia no tenía valores y la aludida puso cara de querer darle un mordisco rabioso al italiano. Al final, en teoría seguían juntos pero Sthefany dijo entre lágrimas que "no tenía muy claro" el futuro de su relación, después de "lo que había visto esa noche".

Temporada 9 y debate final

El programa de anoche concluyó con Sandra Barneda dando un discurso emotivo sobre la edición (¿mande?) y confirmando la renovación del formato: "Nos vemos en la temporada 9". No es de extrañar, teniendo en cuenta el subidón de audiencias que ha experimentado esta última temporada, a raíz del fenómeno viral del "¡Montoya, por favor!".

Si bien justo la gala de ayer sufrió un pequeño bajón (13,4% y 1.718.000) y no llegó a ser líder de las audiencias de la noche, Telecinco quiere seguir exprimiendo el formato hasta que no quede ni una gota y va a seguir una estrategia muy inusual para el Debate final: comenzará a emitirse el lunes 17 a las 22:00, a las 23:00 se interrumpirá para el estreno de 'La favorita 1922', y las 00:15 se reanudará hasta que consideren que ya han debatido suficiente.

