Las 9 mejores películas españolas de 2024 (por ahora)

Cada año, el cine español parece tener que defenderse de las mismas acusaciones absurdas de manera cíclica. Que si solo son comedietas de Santiago Segura y Leo Harlem, que si solo tratan de la Guerra Civil, que si nadie quiere verlas, etcétera, etcétera. Al menos, tiene la ventaja de que puede sobreponerse a todas las acusaciones a golpe de buenas películas, que este año han sido capaces de emocionar, hacer reír, contar historias de nuestra historia y hasta montar biopics musicales sorprendentes y con una narrativa única. ¡Descubre por qué todos los prejuicios son infundados con las 11 mejores películas españolas del año (por ahora)!

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES PELICULAS DE LA DÉCADA (2010-2019)

La casa

Dirección: Álex Montoya Reparto: David Verdaguer, Óscar de la Fuente, Luis Callejo, Olivia Molina, María Romanillos

Sé que algún día volveré a mi pueblo y la casa olerá a cerrado. La manguera estará goteando en un rincón. El jardín estará brotando libre. Y por todas partes habrá trozos de nostalgia, de recuerdos y de amor por los veranos que fueron y por los que nunca llegaron a ser. De esos “Gracias por venir, sé que estás muy ocupado” que se te clavan en el corazón como una flecha y esos “No sé cómo decirte que no sé cómo seguir adelante sin ti” que se encasquillan en la garganta y se convierten en someros “De nada”. ‘La casa’ adapta de manera maestra el ya de por sí fabuloso cómic de Paco Roca quedándose con lo esencial, añadiendo aquí y allá -de manera certera- y convirtiendo el costumbrismo y el amor tardío en pura magia.

Crítica en Espinof por Mikel Zorrilla

La estrella azul

Dirección: Javier Macipe Reparto: Pepe Lorente, Cuti Carabajal, Bruna Cusí, Marc Rodríguez, Mariela Carabajal

Marcharte lejos para recuperar quién eres, descubrir una nueva pasión para destruir el dolor, bailar a un nuevo ritmo que parece que solo tú eres capaz de escuchar. ‘La estrella azul’ es un biopic musical (no será el último de esta lista), pero no tiene ningún interés en seguir la historia de Mauricio Aznar paso a paso, de manera wikipédica, como si fuera una biografía. Al contrario: la cinta española siente la necesidad de jugar con el lenguaje, acariciar la narrativa, entender a su protagonista e ir aprendiendo qué tipo de película es a medida que se rueda, para llegar a un final que se niega a rendirse al dramatismo y la tragedia exacerbada, acariciando, aunque sea solo por un momento, la felicidad del baile en familia que pudo ser y no fue.

Crítica en Espinof por Randy Meeks | Ver en Filmin y Movistar Plus+

Segundo premio

Dirección: Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez Reparto: Daniel Ibáñez, Cristalino, Stéphanie Magnin, Mafo, Chesco Ruiz y Edu Rejón

No importa si te gustan Los Planetas o no. De verdad. Soy perfectamente consciente de que la voz apagada de Jota no es para todo el mundo, y de que su música indie conscientemente depresiva no resuena igual con todas las sensibilidades. ‘Segundo premio’ es una película sobre Los Planetas que es mucho más que eso: es la creación de un genio y la volatilidad de la creatividad, rodada con la maestría de un Isaki Lacuesta en su mejor trabajo hasta ahora, que sorprende visual y narrativamente, alejándose de cualquier convención que podamos tener sobre un biopic y relativizando a uno de los grupos imprescindibles del pop patrio. Nos merecíamos una película así.

Crítica en Espinof por Jorge Loser

Matusalén

Dirección: David Galán Galindo Reparto: Julián López, Miren Ibarguren, Lucía de la Fuente, Elena de Lara, Jason Fernández, Raúl Cimas

Aprecio mucho a David Galán Galindo. Quizá sus películas no sean las mejores, pero es irresistible ver la fuerza de alguien que siempre hace lo que le da la santa gana. ¿Una película de superhéroes? ¿Una de animación contra el Goya a mejor película de animación? ¿Una cinta sobre un rapero cuarentón que no sabe cómo adaptarse a los tiempos actuales? Por supuesto. Sí a todo. ‘Matusalén’ es genuinamente divertida, gracias, en parte, a la espectacular reunión chanante de Julián López y Raúl Cimas, pero también acierta en sus beats emocionales, con un elpho-K destinado a robarte el corazón. Es cierto que en su tercer acto resbala un poco, pero al menos hiede continuamente a sinceridad, a ganas de hacer cine de esas que te hierven en las venas. Ojalá todas las películas pudieran decir lo mismo.

Crítica en Espinof por Randy Meeks | Ver en Prime Video

Disco Ibiza Locomía

Dirección: Kike Maíllo Reparto: Jaime Lorente, Alberto Ammann, Blanca Suárez, Alejandro Speitzer, Iván Pellicer

Abanicos, coreografías, canciones falseadas, managers imposibles y nostalgia por los 80. ‘Disco Ibiza Locomía’ podría haberse quedado en el simple biopic pero Kike Maíllo quiere (acaso necesita) ir más allá, convirtiendo a la cinta en el complemento perfecto de la famosa serie documental de Movistar Plus+. Su inicio es arrollador, con un ritmo narrativo espídico e impresionante, que presenta la trama y los personajes con seguridad pero sin perder un solo segundo. Como Locomía, vaya. Es una pena que hacia el final de la cinta se pierda la comedia y gane una tendencia forzada hacia lo sentimental, porque, por lo demás, es sorprendente, hilarante y única. Y no te podrás quitar la banda sonora de la cabeza en un par de semanas.

Los pequeños amores

Dirección: Celia Rico Reparto: María Vázquez, Adriana Ozores, Aimar Vega, Blanca Apilánez, Ferran Rañé

Adoro ‘Viaje al cuarto de una madre’. Me parece una película tan pequeña en tamaño y al mismo tiempo tan grandiosa en magnitud que es imposible no quedarse prendado por ella. Y ahora su directora, Celia Rico, vuelve con una película igualmente diminuta pero que enamora desde el primer minuto con la relación entre esa madre cascarrabias y esa hija permanentemente frustrada, con unos tintes adolescentes de quien aún está a tiempo de no cometer un error, pero va a hacerlo de todas maneras porque no sabe cómo hacerlo mejor. Es el leitmotiv de toda la cinta: pretender hacer las cosas bien, pero carecer de las herramientas emocionales para hacerlo. Querer mediante postal, pero no poder expresarlo en persona. Rendirse a la realidad de un presente repleto de malas decisiones del que quizá podamos salir si nos apoyamos en la rama más frágil del árbol: la de los pequeños amores.

Ver en Filmin y Movistar Plus+

Nina

Dirección: Andrea Jaurrieta Reparto: Patricia López Arnaiz, Darío Grandinetti, Aina Picarolo, Iñigo Aranburu, Mar Sodupe

Una mujer vuelve a su pueblo del País Vasco de noche y bajo la lluvia. Lleva una escopeta. Y está dispuesta a usarla. ‘Nina’ es el retrato de un personaje completamente roto dispuesto, de una vez, a romper del todo con su pasado tratando así de aliviar el dolor del presente. Esta es una película apasionante en su dualidad, que une tono y narrativa clásicos con un guion repleto de matices que no se habría contado así hace no tanto tiempo. Por el camino nos queda tiempo para descubrir su tormentoso pasado, un presente exitoso profesionalmente que es incapaz de disfrutar, y un final que, tras elevar la tensión hasta el máximo, termina pinchando levemente. No mancha el resto de la cinta, eso sí, que se convierte en una estupenda rara avis en estos tiempos genéricos que corren.

Crítica en Espinof por Randy Meeks

Buscando a Coque

Dirección: Teresa Bellón y César F. Calvillo Reparto: Alexandra Jiménez, Hugo Silva, Coque Malla, Betiza Bismark, David Lorente

Sobre el papel, ‘Buscando a Coque’ es una comedieta de enredos tópica sobre el redescubrimiento amoroso de una pareja a partir de una situación imposible (ella se ha acostado con Coque Malla, el ídolo de él), pero es capaz de darle la vuelta varias veces gracias a unos diálogos terriblemente ingeniosos y el delicado delineado de dos personajes que, a lo largo de su hora y media, no saben lo que están haciendo, dando pasos de ciego constantes y tratando de arreglar una relación tan sincera y larga como absolutamente rota por la mitad. Tristemente, hacia el final se quiere demasiado y es inevitable sentirla alargada, pero compensa gracias a un epílogo delicioso con el que es muy posible que te fijes en que tú también te has enamorado, sin darte cuenta, de esta pareja desastre.

Ver en Movistar Plus+

Mientras seas tú

Dirección: Claudia Pinto

La última ganadora del Goya a mejor documental te va a romper el corazón con la visión de una Carme Elías (ganadora en 2008 por 'Camino') cuyo Alzheimer se va agravando paso a paso, lenta pero inexorablemente, y no quiere que nadie se entere de lo que le está pasando mientras sea posible. Es entonces cuando Claudia Pinto le propone rodar un documental siempre que ella sea consciente de lo que está pasando. Para celebrar su existencia. Para recordar, en la medida de lo posible. Para no dejar de contar historias, abrazar la vida, el teatro, hacer las cosas solo cuando lo sintamos necesario. Una pequeña maravilla que hace un doblete fantástico con 'La memoria infinita' si queréis una doble sesión de documentales que van a agotar vuestro suministro de pañuelos de papel en casa.

Ver en Filmin

Por supuesto, no puedo dejar esta lista sin mencionar películas que se me antojan un poquito inferiores pero no por ello son malas en absoluto como 'La mesita del comedor', 'Calladita', 'Menudas piezas' o el mediometraje 'Mamántula', que demuestran que el cine español es muy difícil de encasillar como género porque es, por suerte, mucho más de lo que sus detractores creen.

En Espinof | Las 16 mejores películas españolas de 2023

En Espinof | Las mejores películas de 2024 (por ahora)