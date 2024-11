Es una de las mejores películas españolas del año y la puedes ver en Netflix. Un retorcido retrato familiar que no deja títere con cabeza

Ya tenemos algunas de las películas españolas más interesantes del año disponibles en streaming, como 'Segundo premio' o 'La casa', y recientemente se les ha sumado la que para servidora es la mejor película española de 2024: 'Casa en llamas', que llegó hace apenas una semana a Netflix.

Familia en llamas

Montse está muy emocionada de poder pasar el fin de semana con su familia en su casa de Cadaqués, en la Costa Brava. El motivo de la reunión es disfrutar por última vez de la vivienda, antes de que decidan venderla y repartir el dinero entre todos. Lo que parecen unos días de relax pronto se verán salpicados por los secretos, mentiras y demás problemas internos que arrastra cada uno de ellos...

'Casa en llamas' ('Casa en flames', 2024) es una película dirigida por Dani de la Orden ('El test') y guionizada por Eduard Sola ('El cuerpo en llamas'), con un reparto encabezado por Emma Vilarasau, Enric Auquer, Alberto San Juan, Macarena García y María Rodríguez Soto.

Aunque no soy lo que se dice una fan del cine de este director (la mayoría de sus películas me han parecido muy fallidas, en el mejor de los casos), o precisamente por eso me sorprendió mucho y para bien su última cinta, a la que no le ha ido nada mal en cines, donde el boca oreja le ha valido un sexto puesto en el top de películas españolas más taquilleras de 2024.

Uno de sus mayores aciertos en esta ocasión es el tono de la historia, que hace un retrato íntimo y al mismo tiempo afiladamente irónico de esta familia y sus dramas. La sátira está siempre presente, pero de una manera más sutil y controlada, y no cayendo en el esperpento involuntario en el que a veces terminan convertidas las películas que intentan criticar a los ricos/burgueses (como 'Calladita', por poner un ejemplo reciente).

El guion no pretende forzarte a que te caigan mal los personajes sino que te acerques a ellos y, al igual que en la ficción, poco a poco se van poniendo en evidencia sin necesidad de caer en la caricatura. Como la propia Montse, van dando pinceladas de su carácter hasta que caen las máscaras y su parte menos amable queda expuesta.

El dilema de la casa en llamas

Ya desde el principio nos queda claro que no va a ser una reunión amistosa y nostálgica, como la de 'La casa': nos presenta a una familia con el armario lleno de cadáveres (metafóricos... casi todos), donde todos están atrapados en una retorcida red de engaños y juegos psicológicos en la que prácticamente no hay nadie inocente.

La auténtica fuerza de esta historia está en que, incluso si los conflictos de los personajes puedan parecer dramatizados, hay mucha verdad en ellos y es fácil reconocer determinadas actitudes en personas de nuestro entorno. En especial, esa competición de victimismo en la que las faltas ajenas son un arma arrojadiza para conseguir secuestrar el amor de los demás utilizando su culpabilidad.

Si bien el drama sobre el papel puede parecer un poco estereotípico, salva ese escollo al llevar su cruel premisa hasta el final, sin ceder ni optar por redimir lo irredimible, con un desenlace cargado de veneno incluso cuando la escena es en apariencia conmovedora.

'Casa en llamas' es un drama familiar inmisericorde, lleno de momentos de comedia negra y personajes que se retratan solos. Sin duda, una de las mejores películas españolas del año y que merece mucho la pena rescatar en streaming, si todavía no la habéis visto.

