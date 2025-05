Malas noticias para los fans de 'One Piece'. La historia de Kuma y Bonney se retrasa, y los seguidores del anime están que trinan

A finales de 2024, Toei Animation nos pegó una sorpresa tremenda anunciando que 'One Piece' se iba a un hiato de varios meses. Nos dejaba con la historia del Arco de Egghead a la mitad, y justo antes de uno de los momentos que más esperaban los fans del manga: la historia de Kuma y Bonney.

Tras meses de espera, en abril se retomó la emisión semanal de 'One Piece'. Pero apenas unas semanas después de su regreso, el anime se ha marcado su primer capítulo recopilatorio y la verdad es que a los fans no les ha hecho demasiada gracia.

A seguir esperando

El próximo 11 de mayo debería emitirse el episodio 1129, que daría inicio a uno de los flashbacks más ansiados de esta parte de 'One Piece'. Pero en su lugar se va a emitir un capítulo recopilatorio narrado por Chopper para recordarnos las apariciones de Kuma y Bonney en el anime.

Este capítulo se llamará 'Dr.Chopper's Adventure Checkup - The Ballad of a Father and Daughter', y viene siendo un capítulo resumen tirando de escenas que ya han aparecido en el anime. Y ya con su preview en YouTube, los fans de 'One Piece' han aprovechado para quejarse a Toei por un recopilatorio tan repentino.

"El verdadero episodio que llevamos esperando seis meses: ¡Chopper resumiendo Bonney y Kuma", escribía un fan, con otro quejándose de "Un descanso de seis meses solo para seguir haciendo capítulos recopilatorios, es una locura". Otros fanse se quejaban comentando "Que hagan un recap de Bonney y Kuma cuando literalmente estamos a punto de verlo es divertido, la verdad" o "Pensaba que ya se habían acabado este tipo de capítulos".

Es bastante habitual que 'One Piece' se marque este tipo de capítulos recopilatorios justo antes de un momento importante en la trama, sobre todo cuando vuelve un personaje clave después de decenas y decenas (a veces centenares) de capítulos. Aún así, es un poco decepcionante que después de solo seis episodios ya se esté interrumpiendo de nuevo el ritmo narrativo con un resumen.

Por otro lado, hay algunos fans que están siendo menos negativos y andan agradeciendo el recordatorio de la historia de Kuma y Bonney, sobre todo aquellos que llevan el anime religiosamente semana a semana y necesitan refrescar algunos detalles.

"El recap tiene sentido, no todo se cuenta en el flashback de Kuma y para la gente que ha estado viéndolo semana a semana todo este tiempo han pasado años desde que se vio todo esto. Todo lo que nos han dado desde el parón ha sido increíble, no pasa nada por un recap bien hecho", defendía un fan, con otros comentarios asegurando que "Este es el recap más merecido en mucho tiempo".

En cualquier caso, la historia de Bonney y Kuma va para largo, y promete traernos uno de los flashbacks más desgarradores de toda la serie. Eso sí, para poder verlo tendremos que esperar hasta el próximo 18 de mayo, cuando se emitirá el capítulo 1129 de 'One Piece'.

En Espinof | Ni puñetazos de goma ni volverse de fuego. El creador de 'One Piece' sabe perfectamente qué Fruta del Diablo escogería si le dieran a elegir

En Espinof | El regreso de 'One Piece', más 'Dandadan', lo nuevo de 'One-Punch Man', y mucho más. Las series de anime más esperadas de 2025