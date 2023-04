Qué son las Frutas del Diablo de 'One Piece' y cuántos tipos diferentes podemos encontrar

Aunque la primera vez que oímos hablar de las Frutas del Diablo parecen una cosa muy mística y rara... según avanzamos unos cuantos capítulos de 'One Piece' vemos que casi cada hijo de vecino tiene una. Todavía hay mucho que no se conoce sobre estas frutas, pero lo que es seguro es que cuando te comes una consigues unas habilidades únicas en la lotería de poderes.

Una vez te comes una Fruta del Diablo, te conviertes en un usuario con poderes que pueden ir desde algo tan cotidiano como crear ropa de la nada hasta copiar el aspecto de otra persona o convertir tu cuerpo y todo lo que tocas en hielo. La mala noticia es que los usuarios de estas frutas se vuelven rematadamente inútiles si se caen al agua (malas noticias si queremos ser piratas o hacernos a la mar) porque pierdes la habilidad de nadar.

Aún así, la mayoría de las veces sales ganando si te comes una Fruta del Diablo y aquellos que buscan volverse más poderosos no se lo piensan dos veces para comerse una. Hay quienes matan para conseguir la fruta que desean, y otros pagarían miles de millones por ellas, porque cada Fruta del Diablo es única y solo la primera persona que le de un bocado se puede hacer con sus poderes hasta que muera su usuario.

Con todos los poderes tan raros y diferentes que pueden otorgar, se pueden diferenciar las Frutas del Diablo en varios tipos diferentes.

¡Ojo, que van spoilers de 'One Piece' si no vamos al día con el manga!

Paramecia

Sin duda la fruta más común de 'One Piece', y aunque a menudo son consideradas las menos poderosas, también hay varios ejemplos de Paramecias realmente brutales.

Estas Frutas del Diablo son muy variadas y se resumen en tres tipos de efectos: alteración del cuerpo propio, manipulación del ambiente y generación de substancias. Por ejemplo a fruta Bara Bara de Buggy le permite dividir su cuerpo en diferentes cachitos y controlar estos, mientras que la fruta Zushi Zuzhi del almirante Fujitora le da la habilidad de manipular la gravedad.

También existen las Paramecias Especiales, que son un poco diferentes y permiten alterar tanto el cuerpo de su usuario como el ambiente. Por ahora de este tipo solo hemos visto la fruta Mochi Mochi de Charlotte Katakuri, que parece que originalmente iba a ser una Logia pero Eiichiro Oda cambió de opinión en el último momento.

Logia

Los usuarios de las frutas Logia no son tan comunes, y menos mal porque son algunos de los personajes más poderosos de la serie y no necesitamos tenernos en nuestra contra. Este tipo de Frutas del Diablo son extremadamente raras (y codiciadas) y permiten a su usuario transformarse en un elemento concreto y manipularlo a su gusto.

Esto significa que no solo se vuelven increíblemente fuertes y con poderes arrolladores, si no que también es muy difícil atacarles sin Haki de Armamento porque se vuelve imposible poder golpearles. En algunos casos podemos encontrar un loophole, como la idea que tiene Luffy de usar agua para golpear a Sir Crocodile, pero son casos contados y los usuarios de frutas Logias pueden volverse prácticamente invencibles.

Algunos ejemplos que hemos visto en la serie son la fruta Mera Mera de Ace que luego hereda Sabo, la fruta Moku Moku de Smoker, o la fruta Pika Pika del almirante Kizaru.

Zoan

El tercer tipo principal de Fruta del Diablo permite a sus usuarios convertirse en un tipo concreto de animal o criatura, y también hacerse más fuertes con habilidades a juego. Cada fruta Zoan concede tres aspectos: forma humana, forma de animal, y una forma híbrida. Uno de los casos más curiosos es el de Tony Tony Chopper, que nació como reno y al comerse la fruta Hito Hito pudo transformarse en una forma más humanoide.

Además, con mucho entrenamiento y el uso de su Rumble Ball, puede alcanzar otras formas más extremas cuando necesita volverse más poderoso.

Gracias las frutas Zoan, hay personas que se consiguen convertirse en leopardo, pájaro o toro. Pero también hay algunos subtipos de frutas Zoan muy codiciadas: las Zoan Prehístoricas y las Zoan Míticas.

Las Zoan Prehístoricas son una subclase relacionadas con criaturas antiguas, normalmente dinosaurios. Algunos usuarios de este tipo de Zoan son X Drake con su fruta Ryu Ryu: Modelo Allosaurus o la fruta Neko Neko: Modelo Dientes de sable de Who's-Who.

Aunque sin duda la joya de la corona son las Zoan Míticas, el tipo más raro y poderoso de todas las frutas del Diablo y que permiten a su usuario convertirse en una criatura mitológica. Estas frutas son arrolladoras y han creado a algunos de los personajes más poderosos de todo 'One Piece', como Kaido con su fruta Uo Uo: Modelo Seiryu o Marco con su fruta Tori Tori: Modelo Fénix.

Durante mucho tiempo se creyó que la fruta que se comió Luffy de pequeño era una simple paramecia, pero en el último tramo del Arco de Wano consiguió despertar su Gear Fifth. Con este nuevo nivel de poder nos encontramos con que en realidad la fruta de Luffy es en realidad una Zoan Mítica, una fruta Hito Hito: Modelo Nika que le da una apariencia muy similar a la del Dios del Sol Nika y ha elevado todavía más sus poderes.

Las Frutas Zoan son realmente curiosas y se ha demostrados que incluso ciertos objetos pueden llegar a "comerse" una para ganar consciencia y poderes. Así que durante todo 'One Piece' hemos tenido algunos ejemplos de objetos que se han comido Frutas del Diablo y nos encontramos con casos como una espada que se comió una fruta Zou Zou para convertirse en elefante, o una pistola que se comió la fruta Inu Inu y ahora es un perro.

Zoan Artificiales

Esto nos lleva al último tipo de Frutas del Diablo, que en realidad es una especie de subclase de Zoan. Estas frutas son artificiales, creadas por humanos, y hasta ahora solo el Dr. Vegapunk y Caesar Clown se han encargado de su producción.

Lo cierto es que con la excepción de la Fruta del Diablo de Momonosuke que creó Vegapunk, el resto de frutas artificiales que hemos visto han salido bastante reguleras. Las que creó Caesar pasaron a llamarse SMILE, y son sintetizadas a partir de una substancia conocida como SAD en Punk Hazard.

Las SMILE permiten a quien se las coma convertirse en animales, pero solo una de cada diez funciona con éxito y otorgan poderes. Los intentos fallidos, además de perder la habilidad de nadar y quedarse sin poderes, pierden la capacidad de mostrar sus emociones y son obligados a sonreír para siempre. Y lo peor de todo, es que tras haber sido mordidas por primera vez, las frutas SMILE retienen este efecto secundario y afectan a cualquiera que les de un bocado, causando estragos en Wano.

Si tienes suerte y la fruta SMILE tiene éxito, la transformación no siempre es ideal y muchos de sus usuarios terminan con partes de su cuerpo aleatorias convertidas en animal o pegados a un animal. Así hemos podido ver a un hombre cuyo puño era un gorila o un hombre al que le crece un elefante del estómago... Las frutas SMILE son una lotería, y no siempre termina bien.

