"Quise hacer algo que fuera diferente y estoy realmente orgulloso de ello". Aaron Taylor-Johnson afirma que 'Kraven the Hunter' es una vuelta a las raíces del cine de superhéroes

El mayor estreno en cines de esta semana es 'Kraven the Hunter', la nueva -y seguramente última- entrega del universo Spider-Man de Sony. Con Aaron Taylor-Johnson al frente del reparto, esta película ha sufrido multitud de retrasos en su lanzamiento y las primeras noticias apuntan a un batacazo en taquilla. Personalmente, creo que está bastante lejos de ser lo peor que ha dado esta poco inspirada franquicia.

Con motivo de su estreno, en Espinof hemos tenido la oportunidad de entrevistar a Taylor-Johnson, quien no ha tenido problemas en contestar a preguntas sobre por qué quiso dar a este personaje, cómo se diferencia esta película de otras del mismo universo o qué es lo que le atrae tanto del cine de superhéroes. Vamos ya con sus respuestas, que encontraréis primero en texto y al final de todo tenéis también en formato vídeo sin subtitular.

¿Por qué quisiste hacer esta película, por qué quisiste transformarte en Kraven?

Aaron Taylor-Johnson: Creo que algo muy emocionante. Hablé con J.C. Chandor sobre cómo hace algo que brille por sí mismo, cómo va a ser diferente y cuál va a ser el tono. Sentí que era una oportunidad para pasármelo bien. Indagué en todos los cómics y me llevó un tiempo en procesarlo todo. Quise hacer algo que fuera diferente y estoy realmente orgulloso de ello.

Interpretaste a un adolescente que quería ser un superhéroe en 'Kick Ass', a un superhéroe en 'Vengadores: La era de Ultrón' y ahora has sido Kraven, ¿Qué tienen las historias de superhéroes para atraerte tanto?

Aaron Taylor-Johnson: Las películas de superhéroes son divertidas; son una fantasía. Kraven ha estado ahí desde los años 60 y ha estado junto a superhéroes realmente icónicos. El propio Kraven es un supervillano icónico. Siendo que algunos de estos personajes se han estado marinando de tal forma que hay mucho material con el que jugar. Cuando lo llevas a la gran pantalla es importante honrar eso.

Es una gran responsabilidad, porque lo último que quieres hacer es adaptar algo y que no resuene, porque hay una gran comunidad de Marvel y fans de los cómics. Es importante tenerlo todo en cuenta, y eso es lo que me gusta, el reto.

Qué tiene de diferente 'Kraven the Hunter'

Kraven en la película no es realmente un superhéroe, es un cazador implacable con raíces familiares en la mafia, ¿Qué referentes utilizaste para construir su personalidad?

Aaron Taylor-Johnson: Es muy carismático, y eso es importante, pero tiene una ambigüedad moral, un código. Es muy protector con su hermano pequeño y quiere dejarle fuera de las situaciones de peligro, pero en cierto punto... ¿está haciendo eso o poniéndole en peligro?

Kraven decide convertirse en un vigilante porque quiere ser todo lo que no es su padre, pero en cierto punto se convierte en algo mucho peor. Hay ciertos aspectos de antihéroe, pero cuando te parar a pensarlo... la cantidad de gente que ha matado en la película no le convierte en un héroe. Su naturaleza es la de un villano y esta es la historia de cómo Sergei Kravinoff se convierte en Kraven el cazador. Todavía hay mucha maldad en el horizonte, hay un camino que recorrer para que sea un personaje mucho más oscuro.

Ya hemos visto a Venom, a Morbius y a Madame Web, ¿Qué dirías que es tiene Kraven de especial como película?

Aaron Taylor-Johnson: Creo que esta película tiene un tono muy diferente. Es una película de acción calificada R, por lo que tiene mucha sangre, pero su tono es más adulto; es más oscura y el traumática por lo que pasa el personaje. Es una película que se sostiene por sí misma, es una historia de gánsteres. No es sólo para los amantes de los cómics, la hicimos para todo el público. Creo que esa es la diferencia, porque creo que hay muchas películas que confían en la película que ha leído los cómics para entenderlo todo y aquí no lo necesitas. Esto es una película repleta de acción con un enfrentamiento familiar en el corazón de la misma. Eso es lo que es diferente.

¿Qué es lo que preferirías en el futuro, un crossover con Venom, Morbis y Madame Web, un enfrentamiento con Spider-Man o una película de Los Seis Siniestros?

Aaron Taylor-Johnson: Creo que la cosa dependa más de lo que quieras tú, porque si vienes a ver esta película vas a percibir quién es Kraven y al final de la películas vas a querer verle enfrentarse a alguien. Todo depende del público.

¿Cuál es tu película de superhéroes favorita y por qué?

Aaron Taylor-Johnson: No tengo realmente ninguna por encima del resto. Cuando estaba creciendo vi las películas de Batman de Tim Burton, también me gusta Superman. 'Spider-Man' y 'X-Men' me gustaron mucho de chaval. Me encantan las películas de superhéroes tanto como al público y a los fans. Es una gran forma de escapar y creo que se sentirán del mismo modo cuando vean esta película que hemos creado. Se siente como una vuelta a las raíces, porque me gustan las películas de superhéroes que se sienten más pegadas a la realidad. Eso era lo que estaba guay de las primeras películas de superhéroes, la forma en la que sentías que podía pasarte a ti y a cualquiera. Me encanta eso, porque todos sentimos que queremos tener esa lado secreto de nosotros, esa otra identidad que nadie conoce, ese poder para cambiar algo.

En Espinof | Las 29 mejores películas de superhéroes de la década (2010-2019)

En Espinof | Las 47 películas más esperadas de 2025 y los mejores estrenos del año: 'Avatar 3', el regreso de John Wick, 'Misión Imposible 8', 'Jurassic World 4' y muchas más