El slasher noventero vuelve para intentar "engancharnos". Lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

Como decía Forrest Gump, "Yo no sé mucho de casi nada", pero si algo tengo claro en esta vida es que no hay mejor refugio que una sala de cine con una buena pantalla, un buen sistema de sonido y unas butacas que no te destrocen la rabadilla —y, a ser posible, un aire acondicionado que no te haga salir con una faringitis de la proyección—. ¿Estás de acuerdo con esto? Pues alguno de los estrenos que llegan este viernes 18 de julio puede ser la excusa perfecta para ir a aislarte del mundo real durante un buen rato.

Supermán vuela a media altura

Antes de repasarlos, como es habitual, toca pegar un breve repaso a la taquilla del fin de semana pasado, cuya primera posición estaba asegurada, pero no ha dejado de sorprender negativamente. A pesar de que la maravillosa 'Superman' de James Gunn ayudó a levantar el box office patrio hasta los 7,8 millones de euros y se colgó la merecida y esperada medalla de oro, tan sólo logró rascar 2,39 millones de euros que saben a poco.

Esta cifra choca aún más si cabe cuando tenemos en cuenta que el debut del Hombre de acero de David Corenswet ha vencido prácticamente por la mínima a una 'Jurassic World: El renacer' que cerró su tercer finde en cartel con una segunda posición valorada en 1,91 millones de euros que demuestra que los dinosaurios siguen teniendo un tirón incontestable y que eso de hacer películas para agradar a todo el mundo funciona muy bien a nivel comercial.

En tercera posición, ya por debajo del millón de euros, encontramos a 'Elio', la nueva película de un estudio Pixar que parece estar condenado a pasar desapercibido cuando los títulos de sus largometrajes no incluyen un número. El lanzamiento ha estado valorado en unos discretos 0,91 millones de euros que marcan un empate técnico con la 'Padre no hay más que uno 5' de Santiago Segura, que rascó otros 0,9 millones. 'F1' cerró el Top 5 con 0,64 millones de euros.

A garfiazo limpio

Ahora bien, ¿quién será el valiente en enfrentarse al superhéroe kryptoniano en duelo taquillero del que, muy probablemente, saldrá escaldado? Las novedades del 18 de julio dejan dos firmes candidatas que podrían dar una inesperada alegría veraniega a nuestros exhibidores, y comienzan por 'Sé lo que hicisteis el último verano', la recuela —ni remake ni secuela— del slasher de culto noventero a la que regresa Jennifer Love Hewitt y que pretende subirse al tren que volvió a arrancar la saga 'Scream'. Dirige Jennifer Kaytin Robinson —'Revancha ya'—.

Por otro lado, el cine español se ha sacado de la manga una secuela inesperada que, bajo el título de 'Voy a pasármelo mejor' y reuniendo de nuevo a Izan Fernández, Renata Hermida Richards, Karla Souza y Raúl Arévalo, promete una buena dosis de comedia estival con hitazos musicales de los años 90 bajo la dirección de la jovencísima debutante Ana de Alva. Mucho ojo, porque puede dar una grata sorpresa.

El trío de estrenos principales lo cierra 'Un like de Bob Trevino', el primer largometraje en solitario de Tracie Laymon que, en clave de de dramedia basada en hechos reales, aspira a dejarnos con el corazón bien calentito y los ojos empapados de lágrimas escudándose, principalmente, en las interpretaciones de Barbie Ferreira y John Leguizamo.

¿No te satisface nada de esto? Pues siempre puedes optar por la nueva pelicula de 'Los pitufos', el drama francés 'Diamante en bruto', las comedias 'Bon voyage, Marie' o 'Los domingos mueren más personas' y, en última instancia, por la infalible opción de volver a disfrutar de 'Porco Rosso' en pantalla grande con su reestreno. Que no se diga que no hay alternativas para todos los públicos imaginables.

Más recomendaciones marca de la casa Espinof

Si aún así andas algo dubitativo sobre qué ver, aquí tenemos nuestros rankings con las películas más esperadas de 2025 y las mejores de 2024. Por aquí puedes ver las 47 películas más esperadas y los mejores estrenos de 2025 y nuestro ranking con las mejores películas de 2025 que vamos actualizando mes a mes. Si lo tuyo son las series, te dejamos con nuestras listas con las series más esperadas de 2025 y las mejores series de 2025.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025