'Superman' es una de las mejores películas de superhéroes de la historia. Una maravilla de James Gunn que devuelve la fe en DC

Siempre he sentido una gran antipatía hacia Superman. Considerado el superhéroe por antonomasia, hay algo en lo que representa que me genera un rechazo instantáneo. Por ello, mis esperanzas en la nueva película de James Gunn eran un tanto moderadas, ya que ni siquiera la mítica película de Richard Donner protagonizada por Christopher Reeve me entusiasma especialmente. No estaba para nada preparado para la maravilla que iba a ver en pantalla.

Esta nueva 'Superman' es una película importante a muchos niveles, especialmente por el hecho de ser la piedra angular del relanzamiento de DC. Sigo pensando que Warner ha esperado demasiado poco tiempo para una tarea así de titánica, pero Gunn se ha sacado de la manga una de las mejores películas de superhéroes de la historia sin renunciar en ningún momento a su sello personal. Tanto es así que incluso ha conseguido que me conquisten aspectos del hombre de acero que normalmente me provocan indiferencia en el mejor de los casos.

Un cañonazo de diversión

Una cosa que Gunn ha repetido en varias ocasiones en que tiene poco interés en volver a contarnos las mismas historias de introducción de siempre. Eso es algo que se percibe en 'Superman' desde el primer momento, ya que no arranca con su marcha de Krypton o con sus primeros pasos en la Tierra. Aquí ya es un superhéroe de sobras conocido, con millones de fans, pero también una ruidosa minoría en su contra.

Todo esto se traduce en que Gunn apuesta por el dinamismo por encima de todo, logrando así que 'Superman' tenga un ritmo muy vivo y que la aventura nunca se detenga demasiado en momentos de exposición con los que transmitir ideas clave al espectador. Por ello, la película acaba siendo un torrente continuo en el que hay espacio para multitud de ideas y personajes que en todo momento se sienten como una parte imprescindible del todo.

Soy consciente de que habrá espectadores que se sientan un poco saturados con esa apuesta por parte de Gunn, y también que no serán pocos los comentarios diciendo que este o aquel personaje podría haber dado mucho más juego. Es verdad, hay muchos personajes secundarios que uno atisba fácilmente a ver que ahí hay mucho que ofrecer, pero es que ya habrá tiempo para ello. Aquí aportan justo lo que la película necesita, prácticamente todos ellos tienen algún momento para brillar sin que se sienta como una concesión narrativa y encima realmente te dejan con ganas de verles de nuevo.

Con todo, el auténtico protagonista de la función sigue siendo David Corenswet como Superman. Un personaje del que ya hemos visto multitud de versiones, pero a mí no ha sido hasta ahora cuando realmente me ha conquistado. Cuando me he creído de verdad esa personificación de la bondad absoluta y que al mismo tiempo sea mucho más que eso. Eso se debe en parte a lo excelentemente bien que tiene captado Gunn el tono que imprime a la película -en todo momento sabe jugar con la ligereza sin perder nunca de vista la importancia de tener una amenaza creíble pero también de hacer sonreír al público-, pero también al estupendo trabajo de Corenswet.

Ahí también resulta esencial el Lex Luthor de Nicholas Hoult, pues también es la primera vez que me lo creo como una amenaza real que puede acabar con Superman. Hoult además transmite a la perfección ese tremendo odio que su personaje siente hacia el hombre de acero, canalizando muy bien esa energía incluso para avivar el componente de ciencia ficción de forma estimulante. Y es que ya me estoy viendo algunas comparaciones con Marvel, pero lo que allí es una base problemática, aquí se convierte en recurso puntual que encaja a la perfección.

Por lo demás, es cierto que 'Superman' no es una película para nada revolucionaria, ya que viene a ser una mezcla entre una aventura clásica de superhéroes y el estilo característico de Gunn. Quien espere algo realmente nuevo se va a llevar un chasco, pero es que al final la clave de todo está en cómo mezclas los ingredientes que utilizas, y aquí en todo momento queda la sensación de que había un plan muy claro detrás y que lo ha ejecutado de la mejor forma posible. Cero quejas por mi parte.

La película tiene emoción, espectáculo, buenos personajes, un humor bien medido y resulta sencillamente imposible aburrirse con ella -bueno, si no conectas con el cine de Gunn sí es posible que simplemente no sea para ti-. Si esto es lo que va a ofrecerme DC de aquí en adelante -aunque adaptado a la visión de cada director-, que cuenten conmigo el primero para ver todo lo que hagan.

