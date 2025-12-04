'Chad Powers' tendrá temporada 2. Glen Powell seguirá divirtiéndonos en Disney+ con su descacharrante comedia

La verdad, tal como terminó la temporada anterior, en mi cabeza ya tenía asegurada la renovación. Pero no ha sido hasta ahora que desde la plataforma Hulu/Disney+ han renovado por una segunda entrega 'Chad Powers', la descacharrante comedia futbolística protagonizada por Glenn Powell.

Estrenada este pasado septiembre en Disney+, la comedia sigue a un prometedor jugador de fútbol americano caído en desgracia que desesperado toma una decisión drástica para intentar reinventar su carrera: plantarse en un equipo de fútbol universitario bajo nuevo aspecto y nueva identidad.

Cocreada por Powell y Michael Waldron, el reparto de la temporada 1 contaba con Perry Mattfeld como Ricky, Quentin Plair como entrenadora Byrd, Wynn Everett como Tricia Yeager, Frankie A. Rodriguez como Danny y Steve Zahn como el entrenador Jake Hudson.

¡Go Fish!

'Chad Powers' surgió originalmente como una pieza en la que Eli Manning se infiltra en las pruebas para un equipo. Un concepto que en algún momento vieron bien el expandir en formato de serie. Una serie cuya primera temporada se ve prácticamente como un piloto, terminando con un pequeño cliffhanger que invita a seguir viendo.

No voy a mentir, es una chorrada que funciona muy bien. Y es que es de estas series con premisa algo estúpida y que no se toma demasiado en serio pero que destila bastante amor por el deporte. El resultado fue una buena temporada con la que uno se lo pasa bastante bien.

