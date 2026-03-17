"Trabajé mucho con mis jardineros". Leonardo DiCaprio desvela el origen de su viral silbido mexicano en 'Una batalla tras otra'

Puede que no haya ganado el Oscar, que finalmente ha ido a parar a manos de Michael B. Jordan por su doblete en 'Los pecadores', pero Leonardo DiCaprio ha vuelto a maravillar a medio mundo con su trabajo en 'Una batalla tras otra'. El actor, que una vez más ha mostrado su cara más libre y desatada bajo las órdenes de Paul Thomas Anderson, ha llenado el largometraje de momentos marca de la casa, pero uno en concreto caló hondo en la comunidad mexicana.

DiCaprio a la mexicana

Este instante no es otro que en el que Bob, su personaje, pide ayuda a unos hombres latinos hablando una suerte de spanglish tronchante. Una vez recibe las indicaciones pertinentes, pisa el acelerador no sin antes dar las gracias por la asistencia con un silbido de lo más particular, usado en las comunidades latinoamericanas a modo de agradecimiento.

Durante una sesión de preguntas y respuestas —vía Movie Buddy—, la moderadora le preguntó cómo surgió la idea de improvisar el silbido de marras, que no figuraba en el guion. DiCaprio despejó la incógnita ligándolo directamente con su infancia en el vecindario angelino de Los Feliz.

Crecí en Los Ángeles en una comunidad hispana. Tuve muchos amigos hispanos y mexicanos. Para ser sincero, durante el COVID trabajé mucho con mis jardineros plantando cactus en mi colina y así es como nos comunicábamos entre nosotros. Eso fue lo que hice durante un año.

Suele decirse que, además de la escuela de arte dramático, una de las grandes claves que elevan la carrera de cualquier intérprete radica en sus experiencias vitales. Seguramente estas no le sirvieron para lidiar con un oso con malas pulgas en 'El renacido' ni para desenvolverse en un barco gigantesco mientras se hunde en aguas gélidas, pero nos han regalado uno de los momentos más icónicos del curso cinematográfico que acaba de terminar.

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