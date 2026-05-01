Meses después de arrasar en cines, se estrena en HBO Max un espectáculo romántico hiperbólico como los que ya no se hacen

Mientras los estudios empiezan a darse cuenta de que recuperar determinados géneros y diversificar la oferta es beneficioso a largo plazo para la asistencia a cines y, en consecuencia, para sus catálogos en streaming, se van dando algunos brotes verdes. El cine romántico va dando puntuales éxitos que muestra que hay un público que puede estar interesado en una nueva ‘”Cumbres borrascosas”’.

Y nueva es una manera apropiada de definir la reinterpretación libre que Emerald Fennell hace de la novela de Emily Brontë. Con Margot Robbie y Jacob Elordi de protagonistas de esta revisión gótica y sensual de este tóxico romance de época, la película hace su estreno en streaming a través de HBO Max un mes después de triunfar en salas de cine.

Cadenas de amor

Conectados desde niños cuando su padre acogió a un abandonado crío en la calle, Catherine Earnshaw y Heathcliff han desarrollado una fuerte pasión interrumpida únicamente por aspiraciones de clase y penurias económicas. Separados durante largo tiempo, Heathcliff regresa a los montes de Yorkshire para tentar de nuevo a una Catherine ya casada, pero con sentimientos que nunca fueron extinguidos.

Fennell no sólo decide quedarse exclusivamente con la parte de ‘Cumbres borrascosas’ que concierne únicamente a Cathy y Heathcliff (siguiendo ahí una larga tradición de adaptaciones), sino que decide acentuar las partes de más morbo y despertar del fervor sexual. Uno que no enfoca desde lo desaforado, algo que reserva para presentaciones visuales muy directas y claras, sino que explora la pasión desde las constricciones que se aproximan al sadomasoquismo.

Es parte de la idea con la que termina interpretando el material, donde el amor y la muerte confluyen hasta en una secuencia inicial de impacto y que enseña el tono con el que vamos a estar conviviendo un par de horas. Uno más propio de una versión fílmica de una novela pulp o una película de la Hammer, acentuado con la chillona influencia de la ‘María Antonieta’ de Sofia Coppola.

‘”Cumbres borrascosas”’: remover las entrañas

Esto por supuesto chocará a los que desean una adaptación más directa de la obra de Brontë, o incluso un romance más clásico. Para quien entra en la propuesta, hay un divertimento que sabe sacar adelante entretenimiento a través de personajes tóxicos que revuelven para mal todo a su alrededor con el fin de poder remover sus propias entrañas.

Si se compra, se viene un rato de lo más sensacional. El trabajo de Elordi y Robbie vende más majadería desde la psicología interna que la externa, la fotografía en VistaVision da mucha textura a estos espacios abiertos y a decorados construidos con increíble mimo, y la banda sonora de Charli XCX es arrebatadora en los momentos donde funciona mejor. Es una adaptación donde las comillas que se pone a sí misma en el título son incluso necesarias, pero es un desarrollo interesante para una cineasta como Fennell.

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