Crisis con el futuro de James Bond: la nueva película del agente 007 en Amazon está en peor situación de la que creíamos

El futuro de James Bond sigue siendo incierto. Ahí es verdad que desde la propia Amazon aclararon hace unas semanas que se estaban tomando las cosas con calma, dando a entender que solamente necesitaban que los fans tuviesen un poco más de paciencia para que todo saliera lo mejor posible. Las últimas noticias apuntan a que la primera película de la etapa posterior a Daniel Craig sigue totalmente en pañales.

Desde The Telegraph han querido profundizar en qué demonios está pasando con el reboot del agente 007, y las conclusiones no son nada halagüeñas. Para empezar apuntan que el guion de Steven Knight, creador de 'Peaky Blinders', "no está para cerca de estar listo", con la dificultad añadida de que él está muy ocupado con otros proyectos...

Todo problemas para el nuevo James Bond

Además, todo hace pensar que en Amazon no hay nadie que sepa muy bien cómo abordar un proyecto así de titánico. A eso hay que sumarle lo ocupado que está Denis Villeneuve ultimando 'Dune 3' y todo el trabajo promocional que requerirá después, por lo que por ese lado ya tendríamos que irnos al menos hasta 2027 para que pueda centrarse realmente en la nueva aventura de James Bond.

En el artículo hasta aluden a una fuente sin identificar para señalar que en Amazon están "hartos de siquiera pensar en el futuro de 007", lo cual deja bastante claro que no existe realmente un plan que perfilar y que todo sigue completamente en el aire.

Y es que la duda de quién será el sucesor de Craig casi parece lo menos importante aquí, aunque es verdad que siguen sonando nombres como los de Callum Turner, Louis Partridge, Aaron Taylor-Johnson, Jacob Elordi y Harris Dickinson. El problema es que parece que en el estudio van dando palos de ciego, y eso no es algo que nadie quiera escuchar...

Por lo pronto, el plan de estrenarla en 2028 empieza a diluirse, que Amazon tampoco puede permitirse fracasar con el nuevo James Bond. Se ha gastado ya demasiado solamente para hacerse con el control total sobre el personaje...

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