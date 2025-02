Amazon se ha gastado un auténtico dineral para tener los derechos absolutos sobre James Bond. "Se cansaron de luchar"

Ayer supimos, con sorpresa, que Amazon ya puede hacer, oficialmente, lo que le de la gana con James Bond. Muchos creían que después de comprar MGM por 8500 millones en 2023 ya eran dueños absolutos de esa propiedad intelectual que, por lo visto, tanto ansiaban, pero lo cierto es que estaba bajo la atenta vigilancia de Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, que llevan unidos a la saga desde hace años (Wilson desde 'Moonraker' y Broccoli desde 'Octopussy'). Y las broncas, claro, eran constantes. ¿Qué ha pasado para que se hagan a un lado? Pues, por supuesto, una cantidad insana de dinero.

Bond. James "Marvel" Bond

Hoy hemos sabido gracias a Deadline que la oferta sobre la mesa para que ambos les dejaran hacer y deshacer a su gusto ha sido de mil millones de dólares adicionales (lo que hace que la suma total por dominar MGM sea de 9500 millones, que no es precisamente calderilla). Aún no sabemos exactamente qué significa eso creativamente para la saga de Bond, pero, según dicen las fuentes, Amazon tenía mucho interés en pisar el acelerador lo antes posible, anunciar un nuevo actor y convertirla en su Marvel particular. Suerte con eso.

Así que ya tenemos nueva propiedad intelectual en la oficina, su nombre es 007 y es divina. Y ahora que no hay nadie para llevar la contraria al gigante, podemos esperar que las cosas se vayan sucediendo rápidamente (empezando por el anuncio del sustituto de Daniel Craig), porque Amazon quiere pasar de ser un estudio a tener también una distribuidora de cine internacional en 2026. ¿Y qué mejor manera de inaugurarla que con el agente británico?

Además de permitir hacer series y spin-offs de todo tipo, la decisión de dejar a un lado a Broccoli y Wilson podría traer a grandes directores al tablero de juego, como Quentin Tarantino o Christopher Nolan, que hasta ahora no habían podido seguir adelante con sus ideas para la saga porque había alguien protegiendo su legado. Como imaginaréis, no ha sido fácil para los jefes de Eon: según una fuente de Deadline, Broccoli "es una luchadora, pero se cansó de luchar", a lo que hay que sumar que Wilson estaba preparado para jubilarse y ella no podía ir a las reuniones sola, como el último bastión de 007.

De momento, las reacciones (privadas) en la industria son variadas. Por ejemplo, mientras un ejecutivo de cine británico afirma que "sin la supervisión cuidadosa de Barbara, Bond se convertirá en Jack Reacher en alguna serie de televisión", otros insiders creen que Broccoli y Wilson "habrían seguido peleando. Ahora, una nueva película de Bond puede hacerse para una nueva generación mucho antes". De momento, todo lo que sabemos es que volveremos a tener licencia para matar dentro de poco. Habrá que ver si en Amazon han aprendido aquello de que lo poco gusta y lo mucho cansa.

