Mark Hamill tenía una propuesta para mejorar su trama en 'Los últimos jedi'. Y menos mal que no le hicieron caso porque era mucho peor

No es necesario saber leer entre líneas para tener claro que Mark Hamill no quedó muy satisfecho con Luke Skywalker en 'Los últimos jedi'. Siendo probablemente el personaje legado más difícil del que continuar su historia, su trama de ermitaño decepcionado con la institución Jedi causó fricciones, y es hoy uno de los aspectos más debatidos de la película.

Hamill ha sido verbal en ocasiones sobre cómo él habría hecho las cosas diferente, pero nunca tanto como hasta ahora. En una conversación con el canal Star Wars Explained revela que tras leer el guion del octavo episodio hizo una propuesta que para él justificaba mejor su personaje en la película.

"Hice una historia de fondo mucho más oscura que pensé que podía justificar que se volviera de esa manera. ¿Qué haría que alguien abandonase su devoción a lo que es básicamente una entidad religiosa? Pues el amor de una mujer. Así que se enamora de una mujer. Deja de ser un Jedi. Tienen un hijo juntos. En algún momento, cuando es un niño, coge una espada láser desatendida, pulsa el botón y muere instantáneamente. La mujer está tan llena de dolor que se mata a sí misma".

Inspirado por los accidentes domésticos con armas

Aunque desde luego es más oscura. No se puede decir que sea nada más. En la entrevista, Hamill explica que fue inspirado por las historias terribles que había oído de niños que fallecían por culpa de tener armas de fuego en casa, por lo que resonaba mucho con él, pero cree que Rian Johnson "no tenía tiempo" para contar algo así y tuvo que hacer algo que él considera más breve y menos justificado.

Pese a sus buenas intenciones de luchar por hacerle justicia al personaje, estas declaraciones son también un reflejo de por qué Hamill no es guionista y Johnson sí. Lo que propone no solo no tiene nada que ver con el arco del personaje y los temas de la película (que giran en gran medida alrededor de cuestionar el legado conocido), sino que deja muchas preguntas y parece una justificación mucho más pobre. Siendo quizás la principal por qué Luke abandonaría todos sus valores por algo que ha sido un accidente. En la película, la oscuridad de Kylo Ren en su entrenamiento es algo tangible, y un miedo que le sacude sus cimientos de todo lo que significa interactuar con la fuerza.

Por no hablar de que seguramente tampoco habría sido lo que los espectadores mosqueados hubiesen preferido. Si bien es cierto que los fans del universo expandido querían aquí una Mara Jade (la pareja de Luke en el viejo canon de los libros y cómics), muchos de esos mismos fans ya odiaron que en 2005 Anakin se pasara al lado oscuro por miedo a la muerte de su exposa. Por lo que incidir en eso mismo otra vez no solo es reiterativo, sino que probablemente habría enfurecido más a ese sector.

Independientemente de la diferencia de opiniones, Hamill también ha sido respetuoso todo este tiempo con la labor de Johnson, y ha declarado que hizo todo lo posible por llevar su visión a la pantalla. Las fricciones entre ambos se representaron muy bien en el documental de 'El director y los Jedi', que cubre el making of the la película, y que también cuenta lo difícil que fue para Johnson seguir adelante con su intuición de cineasta incluso a sabiendas de que uno de sus ídolos no estaba de acuerdo con ella.

