Rachel McAdams es una actriz desaprovechada por Hollywood, y Sam Raimi lo tenía tan claro que hizo ‘Send Help’ para ella

Una de las grandes y más agradables sorpresas de este inicio de año es ‘Send Help (Enviad Ayuda)’, uno de los éxitos del cine de terror y de mediano presupuesto del momento. El regreso más esperado de Sam Raimi al cine de género con el que empezó y también su alejamiento de las franquicias en las que había volcado demasiado tiempo.

También ha sido la ocasión de comprobar, una vez más, que Rachel McAdams es una de las estrellas más completas de Hollywood, aunque el propio Hollywood no tenga claro todavía a estas alturas cómo usarla (como suele pasar cuando sus actrices pasan a tener 40 años). La actriz aguanta bastante bien un personaje complicado e intenso, algo que ha sido sorpresa para muchos aunque no para Raimi.

Enviad papeles

“Tuve la oportunidad de trabajar con ella en [’Doctor Strange en el multiverso de la locura’] y vi lo talentosa que era y lo infrautilizada que estaba” explicó el director en una entrevista con TotalFilm, añadiendo que tras su breve periplo juntos Marvel “me prometí a mí mismo que volvería a trabajar con ella”. Cuando el proyecto de ‘Send Help’ ya estaba tomando forma, Raimi tuvo claro a quién ofrecérselo.

Fue una jugada astuta, dado que McAdams “no había interpretado realmente a una villana oscura y terrible antes”, así que iba a ser un buen toque añadido para la película. Pero a pesar de las particularidades del rol, hablamos de una actriz que se ha desempeñado hábilmente en distintos papeles y géneros a lo largo de su carrera, resultando un misterio que no tenga más películas orquestadas alrededor de ella.

Los últimos años ha tendido a roles bastante secundarios, incluyendo ser apoyo bastante poco agradecido en las películas de Marvel. Pero McAdams ha brillado previamente en el cine romántico, en la comedia, en dramas aclamados como ‘Spotlight’ e incluso en el terror con ‘Vuelo nocturno’. Ha sostenido roles de diferente categoría en todos estos estos géneros, y el público la reconoce como alguien con carisma que puede liderar una película.

Sus cualidades están fuera de toda duda, así que la sorpresa que es ‘Send Help’ no deja de ser evidencia de cómo Hollywood la ha ido desaprovechando no dándole papeles o proyectos de entidad, y también de cómo no hacer realmente películas con personas de su edad. Salvo, claro, secundarios muy marginales o madres elaboradas desde clichés demasiado repetidos. Ahora no debería repetir el error.

