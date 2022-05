'Doctor Strange en el multiverso de la locura' lo tenía todo para ser una de las mejores películas de Marvel pero se conforma con ser muy entretenida

El enorme éxito de 'Spider-Man: No Way Home' dejó claro que el interés del público hacia las películas de Marvel seguía por todo lo alto. No lo va a tener fácil 'Doctor Strange en el multiverso de la locura' para igualar lo conseguido por la aventura protagonizada por Tom Holland, pero este regreso de Sam Raimi al cine de superhéroes promete ser uno de los grandes bombazos cinematográficos de este 2022.

El tiempo dirá hasta qué punto funcionará bien en taquilla esta secuela de una de las mejores del MCU hasta la fecha, pero lo que sí puedo ir adelantándoos es hasta qué punto merece la pena, pues ya he tenido la oportunidad de verla completa. Por mi parte he disfrutado bastante con ella, pero me ha dejado cierto sabor agridulce porque tenía armas para ser una de las mejores películas del estudio y a la hora de la verdad hasta se queda por debajo de 'Doctor Strange'.

Muy dinámica

Marvel lleva bastante tiempo confiando mucho en dos factores. El primero el hecho de que todas sus películas forman parte de un universo mayor, por lo que básicamente tenemos que verlas todas, incluso aquellas que a priori nos despierten cierta pereza, para seguir la historia que las une. El segundo las diferentes sorpresas que incluya cada aventura o simplemente las que se incluyan en las escenas post-créditos.

Eso ha llevado a que los crossovers tengan un popularidad bastante mayor que las aventuras en solitario, quizá de ahí que cada vez sea más habitual que las franquicias individuales cuenten con apariciones de otros personajes vitales dentro de este universo. Aquí es la Wanda (Elizabeth Olsen) la que hace acto de presencia, lo cual convierte a 'Doctor Strange en el multiverso de la locura' en una secuela de 'Bruja Escarlata y Visión'.

Este factor resulta vital en el guion de Michael Waldron, quien ya había jugado con la idea del multiverso en 'Loki', el cual apenas necesita unos minutos para poner todas las cartas encima de la mesa en lo referente a la amenaza a la que ha de hacer frente el personaje interpretado por Benedict Cumberbatch. Esa es una de las principales virtudes de la película, ya que se apuesta en todo momento por construir una aventura dinámica en la que ofrecer siempre algo para tener entretenido al espectador, y además evitando caer en repeticiones innecesarias.

Magia con el freno de mano

Ojo, eso no quita para que la película también haga alguna concesión en lo referente a dar ciertos momentos pensadas para el regocijo de los fans. De hecho, hay unos 10 minutos de metraje mediada la función que dan la sensación de estar incluidos más para que algunos espectadores digan lo mucho que mola todo lo que sucede ahí que por tener un peso dramático realmente importante en la historia que nos está contando. Y es verdad que de forma aislada es todo muy llamativo y todo apunte a que será de lo más comentado de la función, una cosa no quita la otra.

Dicho eso, lo que más marca a 'Doctor Strange en el multiverso de la locura' es que se trata de una película de Marvel que nunca se olvida de ello. No esperéis nada milagroso por el hecho de que Sam Raimi haya afirmado que ha podido aplicar aquí lo que aprendió en las obras de terror que hizo durante su juventud. Sí que hay algo de eso, sobre todo en su tramo final, y tiene más margen del que podría esperar para regalarnos momentos con fuerza visual, pero siempre limitado a lo que este universo puede dar de sí sin romperse. Vamos, no esperéis verle desatado, pero algo de verdad había en que tuvo total libertad creativa dentro de los estrictos márgenes de Marvel.

Eso es algo que se aplica a la película a todos los niveles. Visualmente es poderosa y tiene algunas ideas muy estimulantes -hay un combate en el que la música tiene una importancia capital que se sitúa entre las mejores escenas de acción que nos haya dado Marvel hasta ahora-, pero 'Doctor Strange en el multiverso de la locura' va siempre con el freno de mano puesto.

Te deja a medias

Ahí es donde queda la sensación de que la película te deja a medias. Pudiendo jugar con infinidad de universos, teniendo tras las cámaras a un director con personalidad, con la promesa de ser la primera película de terror del estudio y proponiendo una historia con gancho lo que queda debería ser más que una buena película de Marvel.

Sí que puede decirse que las escenas de acción son más claras y convincentes de lo habitual, también que hay una mayor apuesta por la intensidad, limitando más de lo habitual la presencia del humor -pero sigue ahí, aunque Raimi se reserva lo mejor para el final- y tocando las teclas adecuadas para que su componente más emocionante se vea resaltado por la faceta más humana de la historia. Y aún así, todo parece demasiado medido cuando era una película que necesitaba de más dosis de descontrol para reflejar en todo su esplendor tanto la amenaza existente como la variedad dentro del multiverso.

Eso se percibe por ejemplo en el hecho de que veamos diferentes versiones de varios personajes. Ahí todo acaba siendo demasiado similar en lugar de reflejar ese multiverso de la locura que propone el título. Dentro de esa limitación sí que sabe moverse con brío, explorando con acierto, aunque tampoco esperéis mucha profundidad, las motivaciones de los personajes y creando un dilema con el que el público pueda conectar.

En resumidas cuentas

'Doctor Strange en el multiverso de la locura' es una buena película de Marvel, seguramente hasta podría decirse que bastante buena, pero tiene el problema de que, ni de lejos, saca partido a todo lo que propone. Viéndola puedes disfrutar mucho, e incluso deja alguna escena para el recuerdo, pero al final te queda claro que este material daba para mucho más.