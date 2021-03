'Bruja Escarlata y Visión': un impresionante final para la serie de Disney+ que planta las semillas para el futuro de Marvel

El noveno episodio de 'Bruja Escarlata y Visión' que Disney+ ha estrenado este viernes 5 de marzo supone el final de la primera aventura de la Fase 4 de Marvel. Ello suponía que por un lado tenía que cerrar la historia de Wanda en Westview, pero al mismo tiempo abrir una puerta a lo que nos depara el futuro dentro de este popular universo de superhéroes. Una misión complicada que a mi juicio los responsables de la serie han sabido resolver con acierto.

Cuidado con los spoilers del final de 'Bruja Escarlata y Visión' de aquí en adelante.

El inevitable enfrentamiento final

Era inevitable que el gran enfrentamiento entre Wanda y Agnes fuese una de las piedras angulares de 'El final de la serie', que es como se titula el episodio, con la primera siendo cada vez más consciente de todo el dolor que había causado en Westview y la segunda intentando conseguir todo el poder del personaje interpretado por Elizabeth Olsen. Una lucha de titanes que ha ido más allá de los fuegos de artificio para potenciar el impacto emocional de este último capítulo de 'Bruja Escarlata y Visión'.

Es cierto que todos teníamos claro que Wanda iba a acabar imponiéndose. A fin de cuentas, el propio Kevin Feige había comentado ya que la historia de este personaje iba a continuar en 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness', por lo que la duda estaba más en todo lo que iba a perder a lo largo de 'El final de la serie' y no en si Agnes iba a poder acabar con ella. Por tanto, esa impresionante batalla tiene también mucho de aprendizaje para Wanda, quien todavía está muy lejos de entender todo el poder que posee.

Por ahí, 'Bruja Escarlata y Visión' ha sabido hacer crecer a su personaje enfrentándolo a sus mayores miedos, algo muy bien representado en el momento en el que va a liberar a la gente de Westview pero cambia finalmente de idea por no soportar la idea de perder a su familia. No olvidemos que Wanda es un personaje construido sobre el dolor y que el MCU podría perfectamente haber optado por convertirla en una villana cruel tirando de ese hilo, pero por ahora ha ganado la luz.

Volviendo al enfrentamiento con Agnes, llama la atención que 'Bruja Escarlata y Visión' haya vuelto a tirar del ingenio por encima de la fuerza bruta para que nuestra protagonista haya logrado imponerse. La ejecución ha sido muy diferente, pero por ahí me vino a la cabeza el desenlace de 'Doctor Extraño', donde el único superhéroes con un poder que a priori podría rivalizar con el de Wanda tuvo que sacarse un as de la manga para no ser derrotado.

Aquí existe el aliciente extra de indagar en las motivaciones de su protagonista y ver cómo la llevan al borde de la derrota. Especialmente agradecido es que sí, los efectos especiales pasan a primer plano en más de un momento y vemos en todo su esplendor la batalla de magia contra magia, pero el enfrentamiento también tiene mucho de dialéctico para que Wanda acabe consiguiendo una especie de redención tras todo lo que ha hecho.

Una obligada despedida

Al final, todo está más orientado a una dolorosa y obligada despedida de Visión, aunque ella misma muestra un halo de esperanza ante una nueva despedida comentando “volveremos a vernos”. Un cierre mucho más poderoso que ver a Wanda simplemente romperse por dentro una vez más. Olsen ha estupendo magnífica en toda la serie y aquí tenemos una nueva prueba de ello, mientras que Paul Bettany ha tenido un rol más limitado por las particularidades del personaje, pero la serie hubiese acabado cojeando sin su decisiva aportación.

Aquí vuelve a ser evidente con ese enfrentamiento consigo mismo marcado primero por el espectáculo y la igualdad para que luego el intelecto se imponga, provocando el auténtico despertar de Visión Blanco. Está por ver qué hará Marvel con ese personaje, pero dudo mucho que vayamos a tardar en volver a verle en el MCU.

El futuro

Por lo demás, me declaro admirador de la jugada de Marvel con Evan Peters, zanjando toda duda sobre que no estaba interpretando realmente al personaje que dio vida en la saga 'X-Men'. Un movimiento que seguro que cuenta con sus detractores tras semanas dando de lo que hablar sobre lo que podía suponer eso para el futuro, sobre todo con el multiverso a la puerta de la esquina, pero que sirve para atar un cabo suelto con estilo.

Más allá de eso, el desenlace en sí mismo puede que haya sido un poco conservador en términos narrativos, pero lo que importa más aquí es el cierre emocional. Para ampliar la curiosidad del espectador ya tenemos esas dos escenas post-créditos, la primera centrada en Monica, dando a entender un encuentro con Nick Fury que probablemente tenga lugar en la ya confirmada serie de 'Secret Invasion', y la segunda adelantando la llegada de Wanda a la secuela de 'Doctor Strange'.