Samuel L. Jackson y Ben Mendelsohn liderarán la serie 'Secret Invasion' de Marvel para Disney+

No solo hubo 'Star Wars' en el investors Day de Disney. El MCU también se expandió de forma sorprendente durante el evento. El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, anunció que Samuel L.Jackson regresará como Nick Fury para una serie de 'Secret Invasion' en Disney +, y Ben Mendelsohn lo acompañará como su personaje de 'Capitana Marvel', el Skrull, Talos.

'Secret Invasion' es uno de los eventos crossover más grandes en la historia de Marvel Comics, y eso es bastante decir en Marvel. En gran parte, fue una creación del escritor Brian Michael Bendis y el artista Leinil Francis Yu, creando una historia en 2008 donde se hacía la revelación de que varios superhéroes notables de Marvel habían sido reemplazados por la nefasta raza alienígena que cambia de forma, conocida como los Skrulls durante varios años.

Samuel L. Jackson is back as Nick Fury and Ben Mendelsohn from Captain Marvel returns as the Skrull Talos in Marvel Studios' Original Series Secret Invasion. Coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/AuInHMuBRW