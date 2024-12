El mejor drama deportivo de la historia vuelve con Peter Berg y el creador de la serie original. Volveremos a vivir como nunca las noches de fútbol americano con este reboot

Llevaban ya unas semanas preparando el terreno pero parece que definitivamente vamos a tener el reboot de uno de los dramas deportivos (y familiares) de lo que llevamos de siglo, por no decir de la historia, más aclamados. No, no estoy hablando de 'Ted Lasso' sino de la maravillosa 'Friday Night Lights', que prepara su regreso con el equipo original.

La plataforma estadounidense Peacock, propiedad de NBCUniversal, está desarrollando esta nueva versión de la serie después de batir a Netflix en la puja por ella, según entienden desde Deadline. Y ojo, porque esta nueva serie viene de la mano de Jason Katims, quien desarrolló la original, Peter Berg, que no solo dirigió la película que la precedió sino quiso darle forma a la serie y el productor Brian Gazer.

Clear Eyes, Full Hearts, Can't Lose!

'Friday Night Lights' sigue el día a día de un equipo de fútbol americano de instituto en Texas, Estados Unidos (cada versión en una pequeña ciudad diferente). Esta nueva serie se ambientará después de un devastador huracán, momento en el que un desastroso equipo y su dañado entrenador deciden hacer la apuesta improbable para ir al Texas High School State Championship.

Basada en el libro de H.G. Bissinger, como decimos esta es la tercera versión audiovisual. Primero, la película de 2004, protagonizada por Billy Bob Thornton; segundo, la serie, que duró de 2006 a 2011 y que contaba con Connie Britton y Kyle Chandler de cabezas de cartel.

A pesar de que encontró el favor de la crítica, 'Friday Night Lights' no fue nada bien en audiencia. De hecho, estuvo en riesgo de cancelación y tuvieron que buscarse las castañas para sacar adelante la serie a partir de la tercera temporada. De esta manera, las temporadas 3, 4 y 5 se coproducirían con el servicio de televisión por satélite DirecTV.

La serie se llevó dos Emmys en su temporada final: mejor guion para Jason Katims y mejor actor principal para Kyle Chandler. 'Friday Night Lights', por cierto, no se puede ver actualmente en España en ninguna plataforma.

