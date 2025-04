La serie de ciencia ficción más atrevida de Netflix vuelve 3 años después: el impresionante tráiler de 'Love, Death & Robots 4' acaba de anunciar su fecha de estreno

Lo bueno se hace esperar, y todo hace pensar que eso es lo que ha sucedido en el caso de la cuarta temporada de 'Love, Death & Robots'. Y es que Netflix acaba de anunciar su impresionante tráiler, en el cual además se anuncia su fecha de estreno: 15 de mayo de 2025.

10 nuevos episodios

Además, este intento adelanto lanzado por Netflix nos informa de otro detalle esencial sobre 'Love, Death & Robots 4', pues se concreta que la nueva entrega de esta aclamada antología de ciencia ficción contará con 10 nuevos episodios. Eso supone que todavía se queda lejos de los 18 que tuvo la primera, pero mantiene la tendencia al alza que hubo a partir de la segunda, ya que esta tuvo 8, mientras que la tercera se fue hasta los 9.

Creada por Tim Miller, director de películas como 'Deadpool' o 'Terminator: Destino Oscuro', y producida por David Fincher, 'Love, Death + Robots' ofrece en cada episodio una oportunidad a que nuevos artistas ofrezcan su visión personal de este universo que mezcla ciencia ficción, terror, fantasía e incluso humor. Un cóctel de lo más sugerente que la convierten en una de las series más atrevidas de Netflix.

Por desgracia, Netflix todavía no ha querido pronunciarse sobre quiénes estarán detrás de los 10 episodios de esta nueva entrega de 'Love, Death + Robots', pero su estreno está a la vuelta de la esquina, por lo que quizá sea mejor dejar que nos sorprendan y no querer saber demasiado antes de tiempo. Y es que si ya hemos esperado tres años -que el anterior volumen se lanzó el 20 de mayo de 2022-, no pasa nada por unos pocos días más.

