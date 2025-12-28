Me he vuelto a emocionar rescatando esta película clásica que arrasó en su momento llevándose todos los Oscars y siendo querida por el público

En los últimos tiempos se ha hecho muy frecuente matizar la consideración del Oscar a la mejor película, especialmente con las últimas ganadoras donde son rápidamente desmontadas en cuanto reciben el premio. Dice un poco del enfado de varias comunidades con unos premios que en la mente colectiva deberían ser sinónimos de la excelencia, pero suelen perseguir el fervor del momento.

No es descabellado decirlo, porque los Oscars son un premio de industria, no artístico, y lo que se convierte en fenómeno que mueve el cine hacia las masas se escoge sobre lo artístico. No es cuestión de que se estén equivocando, es que su objetivo es otro. Cuando se da el caso donde algo artístico resulta lo bastante loable y masivo, como en el caso de ‘Alguien voló sobre el nido del cuco’, se habla ya de justicia histórica.

Pájaros enjaulados

Uno de los grandes clásicos populares de todos los tiempos, y también una de las ganadoras más importantes de dichos premios al ganar los considerados como 5 grandes premios: Película, dirección, guión y actor y actriz principales para Jack Nicholson y Louise Fletcher. La obra de Miloš Forman logró una hazaña histórica, pero sigue en la memoria colectiva como un torrente emocional que se puede ver en streaming a través de Filmin.

Randle McMurphy es un delincuente habitual que cree haber encontrado la vía para eludir la prisión: mantenerse en un hospital psiquiátrico hasta que sea dado de alta. Randle es llevado a un centro de Oregon donde todo está regido con estricta disciplina, algo que choca con su habitual carácter rebelde. Desde dentro, intentará insuflar vida y autonomía al resto de pacientes de este hospital.

Las vidas de esta historia han sido variadas, empezando primero como novela nacida como germen contracultural, luego como obra de teatro aclamada y finalmente como drama fílmico de prestigio impulsado por Michael Douglas a raíz de la historia de su padre representándola sobre los escenarios. En todas estas iteraciones fue manteniendo un componente emocional devastador que es lo que la ha mantenido como clásico imperecedero, si bien fue a costa de cierto colmillo político.

‘Alguien voló sobre el nido del cuco’: los fantasmas de la contracultura

La situación de represión de este psiquiátrico buscaba ser la perfecta representación de una Estados Unidos tras la guerra tratando de preservar determinados comportamientos y valores, cercenando tanto a almas perdidas con espíritu disidente como a comunidades nativas (el personaje del “Jefe” en fundamental para conectar con las raíces americanas). Algo queda en el ADN de una película que Forman, sin embargo, intenta trazar desde la crítica más generalizada al autoritarismo.

Y, aun así, ‘Alguien voló sobre el nido del cuco’ escapa lecturas más simplistas gracias a drama bien construido a todos los niveles. El guion y luego la dirección de Forman dan mucha vida a esos rincones en los que parece faltar el oxígeno, mientras que Fletcher hace un fabuloso personaje antagonista a base de no tratarlo nunca como una villana (a pesar de que lecturas más impacientes e incluso algunas misóginas inviten a ello). Aunque es Nicholson, que ofrece una de sus interpretaciones más canónicas (de esas que se pondrá primero en un vídeo de homenaje), el que mantiene la película con cierto aire inconformista propio de los orígenes de la obra, y la mantiene a día de hoy como un trabajo con nervio.

