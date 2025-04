‘Amadeus’ sigue siendo mucho más moderna y alucinante que la mayoría de biopics con ambiciones de Oscars

El paso del tiempo es bastante inmisericorde con muchas ganadoras del Oscar a mejor película, que ya tienen bastante teniendo que sobresalir sin ser, a menudo, la película verdaderamente icónica de su respectivo año salvo contadas ocasiones. Los ochenta son un periodo especialmente árido para el que quiera tomar de proyecto repasar las grandes triunfadoras, con muchas propuestas anodinas y excesivamente rígidas.

Hay una excepción increíblemente notable en esta década, y es una joya que se puede rescatar en streaming a través de Filmin. No sólo es que ‘Amadeus’ aguante maravillosamente sus más de cuatro décadas de vida, es que parece todavía más moderna y atrevida que la mayoría de biopics que se estrenan con aspiraciones de rascar Oscars, al menos interpretativos.

Un biopic de categoría

‘Amadeus’ no parece una película de ese estilo ya que no cuenta con un reparto lleno de estrellas, aunque claramente F. Murray Abraham y Tom Hulce estén increíbles en todo lo que la película pide de ellos. Y no es poco, porque Miloš Forman plantea una obra ambiciosa donde entran en conflicto la rivalidad con la creatividad.

Podría tratarse de un adelanto de la moda del biopic musical, porque aunque Mozart no sea una estrella contemporánea si es una figura pop inmortal, pero ninguna película de este género ha tomado lecciones de ella. Si acaso, podemos ver su legado más en obras de época con tonos irreverentes, como puede ser ‘La favorita’ de Yorgos Lanthimos, que ayudan a que este clásico se vea todavía como algo muy vivo.

Pero hay algo aún más especial que la mantiene como una obra alucinante. Ya no es solo el hecho de que sea una película que toma unos hechos reales y decide tener una perspectiva en torno a ellos, con un narrador que podría considerarse no fiable pero sí honesto con cómo percibió la historia. Wolfgang Amadeus está asolado por una existencia llena de altibajos, con su arrollador talento y su tumultuosa vida personal en constante conflicto, y para contárnoslo está uno de sus mayores rivales como fue Antonio Salieri. A través de sus maléficas artes intenta acelerar la caída de uno de los mayores talentos de su generación, únicamente por una falta de respeto que en realidad es mutua (aunque había espacio también para la admiración).

‘Amadeus’ y la relación con la creatividad

Lo más interesante es cómo termina complicando este ánimo por derribar a su némesis. El destino de Mozart es propulsado por él, pero ‘Amadeus’ deja caer cómo este se habría producido igualmente sin su mano. Las exigencias rígidas de la corte y los consejeros del rey, las percepciones limitadas del arte de todos los que acaban siendo su audiencia y las penurias económicas son piedras constantes en su camino que conducen a su caída, para deleite de un Salieri en el inicio. Inicialmente vemos cómo le tortura que el Dios en el que cree ha decidido no sólo no darle el talento máximo que tanto ansía, sino que lo ha depositado en una criatura que considera irritante y menor.

Pero para toda la tortura que le supuso en su momento, resulta incomparable con el tormento que el Salieri viejo tiene que sufrir en sus últimos días. ‘Amadeus’ no sólo toca bien su frustración con el hecho de tener que estar en contacto constante con una maestría inalcanzable, sino que también le toca la desdicha de ser el único verdaderamente capaz de apreciarla. Desde el rey hasta la propia esposa de Mozart no parecen estar particularmente en una obra que ha perdurado durante generaciones y sigue siendo una colección de música y de obras narrativas impresionantes, pero Salieri sí es consciente de la grandeza de estas composiciones.

Aun intentando redimirse ayudando a su enemigo intentando finalizar su último gran opus, su participación a la hora de condenarlo al ostracismo en vida es una cruz con la que tiene que cargar. Es una idea fabulosa que pocas películas son capaces de trazar, mucho menos una de potencial tan masivo como una ganadora al Oscar.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores películas basadas en hechos reales de la historia