Una banda madrileña hizo una canción dedicada a Miloš Forman. Poco después fueron invitados a tocarla en Praga

Pocos directores han tenido la carrera de Miloš Forman. Nacido en la antigua Checoslovaquia antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, volviéndose un cineasta de renombre en la nueva ola de cine checo que se formó. Películas como '¡Al fuego, bomberos!' le dieron proyección internacional, haciéndole un hueco en Hollywood donde estuvo realizando varias joyas del cine a lo largo de varias décadas.

Películas como la magistral adaptación de 'Alguien voló sobre el nido del cuco', la asombrosa 'Amadeus' o la inusual 'Man on the Moon' muestran la excepcionalidad de Forman, que era capaz de dar una o varias cintas trascendentales y memorables repartidas en el tiempo. La clase de películas que podrían justificar que alguien afirmase que es su director favorito. O incluso dedicarle una canción.

Querer a Miloš Forman

Corte a 2017. La banda madrileña de indie garagero Tigres Leones lanza su tercer disco, El año de la victoria, que entre sus grandes temas incluye uno de título peculiar: 'Milos Forman'. En efecto, se trata de una oda al director checoslovaco nacionalizado estadounidense. El grupo tiende a hacer referencias varias a la cultura pop y al cine en sus píldoras de pop existencial, y un día decidieron escribir este himno al célebre director.

Aunque más bien fueron convencidos para ello. El bajista Luismi Pérez escribió en un hilo de Twitter cómo se gestó la pieza a partir de una petición de Adolfo Valor, guionista español de películas como 'Lo dejo cuando quiera' y co-creador de 'Reyes de la noche'. "Tenéis que hacer una canción que se llame 'Milos Forman'" reclamaba al músico, dado el fanatismo que ambos comparten por el mismo. Así se da forma a esta carta de amor al director, aunque también al propio Valor por la inclusión de referencias geográficas como Benidorm o el Puente de Vallecas.

La anécdota de la creación es simpática, pero el viaje de la canción lo es aún más. El hilo de Pérez relata cómo esta consigue llegar a oídos del propio Forman. Xisco Rojo, amigo del grupo que trabaja en la emisora M21, conoce a los hijos del director que están presentando una obra de teatro en Madrid. Les da a conocer la canción y hasta les regala una copia de El año de la victoria, ya publicado, que se llevan gustosos y con intención de compartir con Miloš.

Hombres en la luna

"Les llamó mucho la atención esa canción dedicada a su padre, incluso se la pusieron a él, pero ya estaba mayor y no sabemos si puso mucho interés en la escucha" comentó Marzal en una entrevista. Pero la presentación a los Forman no fue en balde. Al poco de fallecer Miloš sus hijos deciden montar un homenaje en Praga, con proyecciones de su obra, un cerdo asado y también música en directo, con una orquesta tocando bandas sonoras de sus películas... y la banda madrileña de invitada.

Los hermanos Forman contactan con Tigres Leones para que se sumen al homenaje en la isla de Slovansky, en medio del río Moldava, donde hay un teatro precioso. Los madrileños fueron para tocar su canción dedicada, con la letra traducida en inglés para los allí presentes que no hablaban castellano (aunque la traducción fue un poco libre). Para completar el show, el grupo también interpretó una versión del tema 'Man on the Moon' de R.E.M., que lanzaron en 1992 en honor a Andy Kaufman, a quien Jim Carrey da vida en el biopic de Forman cuyo título salió de dicha canción.

Para esta última canción los Tigres Leones tuvieron también la colaboración de Annie Golden, una de las protagonistas del musical 'Hair' que estaba presente y realizó los coros. Una grata velada complementada con un viaje por el río al día siguiente con la familia, donde Luismi Perez confiesa que su amor por el cine vino de ver 'Amadeus' con 10 años. Qué bella manera de cerrar el círculo.

En Espinof | Todo empieza en la mixtape. Cómo James Gunn usa la banda sonora en 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3' para mostrar la evolución de los personajes de Marvel