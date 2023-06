Treat Williams hizo una de sus mejores películas en este icónico musical setentero y pacifista que se puede ver en streaming

Hablar de Treat Williams es hablar de uno de esos actores polifacéticos, con rango, que podían moverse entre géneros y formatos sin despeinarse. De cine a televisión. Del drama al thriller policiaco o al terror. Incluso al género musical, que es demandante de por sí, pero aun así el interprete de Connecticut era capaz de liderar una producción así sin con toda la naturalidad del mundo.

Incluso podía hacer un trabajo completamente memorable para una película icónica y representativa del momento en el que se estrenó. Una película que se topó con un reto complicado, teniendo que adaptar una década tarde uno de los musicales más sensaciones de los sesenta y que no quedase demodé su mensaje sobre la contracultura y su tono mayormente celebratorio. Se trata de 'Hair'.

Libera tu melena

La potente adaptación del fenómeno de Broadway, disponible para ver en streaming a través de Filmin y Movistar+, fue dirigida por el checoslovaco Miloš Forman, manteniendo su potente y musical alegato contra la guerra de Vietnam el mismo año que Francis Ford Coppola hacía la película definitiva sobre dicha guerra en 'Apocalypse Now'. Enfoques distintos pero mismo objetivo a denunciar.

La película nos presenta a un joven campesino de Oklahoma que para por Nueva York para recibir la instrucción militar antes de ser enviado a combatir en Vietnam por su país. Antes de ello, realiza una exploración por la ciudad donde se encuentra a un grupo de defensores del amor libre que rechazan esta guerra y las falsas promesas de la sociedad americana. Al instante queda cautivado por la vitalidad de su mensaje y por el carismático líder que interpreta Williams.

De base ya contaba con un material potente: las canciones de Galt MacDermot, cargadas de euforia y dinamismo además de carga política, explorando el impacto del movimiento hippie, la revolución sexual y pacifista. Forman, que había dado el salto al cine americano con bastante éxito con películas como 'Alguien voló sobre el nido del cuco', asume el reto de volver cinemático este espectáculo setentero, influyéndolo de carisma propio del musical setentero, post-Bob Fosse.

'Hair': celebración y desilusión

La cercanía y contundencia de su cámara, acompañada de las fantásticas coreografías Twyla Tharp, dan nueva dimensión y bravura a números como 'Age of Aquarius' o 'Let the Sun Shine In'. Incluso la tontorrona y sexual 'Black Boys/White Boys' resulta revitalizada en esta interpretación, que ofrece una mirada crítica muy potente de los reclutamientos y de la represión americana a partir de gente que busca cómo escapar.

Trata descontentos e inquietudes muy propio de los sesenta, pero su mirada está marcada por la rabia del Nuevo Hollywood de lo setenta, y también por los musicales de esas década que alternaban mitades muy alegres con finales muy oscuros. Forman logra hacer la transición de uno a otro sin que se desencaje la película, haciendo un fabuloso retrato visual donde los actores pueden brillar con luz propia.