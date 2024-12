Últimos días para ver en Prime Video una de las películas más oscuras y estremecedoras de Denzel Washington

Las historias de alcoholismo o adicción tienden a querer mostrar una salida, a establecer una posible redención ante un drama profundo y oscuro. Hay casi de base unas buenas intenciones para intentar mostrar que es posible la curación, esquivando en el proceso muchas de las partes más chungas de la adicción. Por eso acaba siendo tan interesante lo que hace una película como ‘El vuelo (Flight)’.

Maquinaria pesada

Denzel Washington protagoniza un drama complejo y fascinante sobre la adicción envuelto en un espectacular film de catástrofes aéreas que dirige Robert Zemeckis. El actor fue nominado al Oscar por un impresionante y arriesgado trabajo a la hora de plasmar este problema, y puedes verlo en streaming a través de Amazon Prime Video por tiempo limitado (el 14 de diciembre es su último día en la plataforma).

Whip Whitaker es un capitán de aerolínea que sufre de fuertes adicciones al alcohol y las drogas. Toma incluso el riesgo de pilotar borracho, aunque trata de disimular su problema todo lo posible. Al pilotar un avión a Atlanta, este sufre un daño terrible que le lleva a caer en picado, aunque el piloto consigue realizar un aterrizaje de emergencia donde se salva la mayoría de los pasajeros. Aun así, sus peligrosas prácticas pueden salir a la luz mientras se investiga qué ha causado el fallo del avión.

Zemeckis toma aquí una historia adulta y menos populista de lo habitual para salir de la borrachera CGI en la que había derivado su carrera. Lejos de ser una emocionante historia de superación al estilo de ‘Naúfrago’, con la que comparte cierto estilo y una impresionante además de estremecedora secuencia de accidente aéreo, en ‘El vuelo (Flight)’ vemos como indaga en las partes menos bonitas del drama de alcoholismo.

Son interesantes hallazgos humanísticos y profundos para un director habituado a engrandecer espectáculos y elevar emociones para tener sobrecogido al espectador. Aquí no cae en lo fácil, incluso aunque no pueda contenerse a la hora de sacar algunos de sus vicios como su humor que a veces no aterriza (especialmente por una selección musical abrumadoramente obvia) o su tendencia a alargar la narración más de lo debido.

Sin embargo, encuentra su gran ancla en un Denzel Washington inspiradísimo, dispuestos a arriesgarse con un personaje que tiene una redención casi imposible. Se intenta buscar, porque Zemeckis sigue siendo un populista aunque tome riesgos, pero es un capricho que se puede tolerar en un drama imperfecto pero altamente recuperable.

