La nueva ocurrencia de Donald Trump es reabrir Alcatraz. La casualidad (o no) es que la noche antes se emitió en televisión 'Fuga de Alcatraz' con Clint Eastwood

Si creías que la única ocurrencia que iba a tener Donald Trump esta semana, que apenas acaba de empezar, era la de poner aranceles del 100% a las producciones cinematográficas filmadas en el extranjero es porque no tienes aún calado del todo al presidente de los Estados Unidos de América. ¿Por qué digo esto? Pues porque en un nuevo alarde de delirante espontaneidad se ha sacado de la manga una nueva iniciativa.

Trump, el peliculitas

En un nuevo texto publicado, como suele ser habitual, porque para qué ejercer como un dirigente normal, en Truth Social, el POTUS, con una retórica que parece sacada de la 'Robocop' de Paul Verhoeven, ha anunciado que su próximo proyecto es reconstruir Alcatraz y reabrirla como una prisión inexpugnable para "los delincuentes más despiadados y violentos" del país.

Atención, porque el post no tiene desperdicio:

"¡RECONSTRUIR Y REABRIR ALCATRAZ!

Durante demasiado tiempo, Estados Unidos ha estado plagado de delincuentes reincidentes, violentos y despiadados, la escoria de la sociedad, que jamás aportarán nada más que miseria y sufrimiento. Cuando éramos una nación más seria, en tiempos pasados, no dudábamos en encerrar a los criminales más peligrosos y mantenerlos lejos de cualquiera a quien pudieran hacer daño. Así es como debería ser. Ya no toleraremos a estos delincuentes en serie que esparcen inmundicia, derramamiento de sangre y caos por nuestras calles. Por eso, hoy ordeno a la Oficina Federal de Prisiones, junto con el Departamento de Justicia, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, que reabran una versión sustancialmente ampliada y reconstruida de ALCATRAZ para albergar a los delincuentes más despiadados y violentos de Estados Unidos. No seguiremos siendo rehenes de criminales, matones y jueces que tienen miedo de hacer su trabajo y nos impiden expulsar a los delincuentes que entraron ilegalmente en nuestro país. La reapertura de ALCATRAZ servirá como símbolo de Ley, Orden y JUSTICIA. ¡Vamos a HACER AMÉRICA GRANDE OTRA VEZ!".

No estaríamos contando esto en esta, nuestra amada web, si no fuese porque la noticia tiene una estrecha relación con el mundo del cine que, en esta ocasión, llega de la mano de lo que podría parecer una simple casualidad... si no estuviésemos hablando de Trump: la noche anterior al anuncio, la cadena del sur de Florida PBS emitió el clásico protagonizado por Clint Eastwood 'Fuga de Alcatraz'.

Resulta que los últimos días, el presidente estuvo en su residencia de Mar-a-Lago, lo cual hace aún más plausible que se metiese entre pecho y espalda esta joya dirigida por Don Siegel, ambientada en la década de los 60 y en la que el Frank Lee Morris de Eastwood es trasladado a Alcatraz, donde planeará un plan de fuga junto a otros reclusos.

Cuando se preguntó a Trump por su decisión de reabrir el icónico penal, respondió con un "Se suponía que iba a ser cineasta". Desde luego, sus disparates serían mucho mejor recibidos en la ficción que en un mundo real que ya está lo suficientemente patas arriba.

