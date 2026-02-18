Echamos de menos a Robert Duvall en 'El Padrino III', pero el actor tenía muy buenas razones para no volver a ser Tom Hagen: "Se olvidó la receta"

Hace apenas unos días nos tuvimos que despedir de Robert Duvall, una leyenda del cine que nos dejaba a los 95 años. Su legado es indiscutible, con decenas de papeles a sus espaldas, aunque cuando nos acordamos de él posiblemente muchos pensamos automáticamente en Tom Hagen, el abogado irlandés de los Corleone en 'El Padrino'.

A la tercera no fue la vencida

Duvall interpretó al consigliere de la familia en 'El Padrino' y su secuela, sellando una de las interpretaciones más icónicas de su carrera. Aunque cuando Francis Ford Coppola quiso hacer la tercera parte en 1990, Duvall decidió dejar pasar el proyecto y su ausencia se resolvió con la muerte del personaje entre la segunda y la tercera película.

Como suele pasar muchas veces en estas situaciones, la ausencia de Duvall tuvo que ver con su caché y lo que el estudio y Coppola estaban dispuestos a pagar por su regreso.

Duvall era consciente de que no era el protagonista de la saga y no quería ser el actor mejor pagado del reparto... Pero uno también tiene amor propio y buscaba que se le pagase lo que él pensaba que valía: al menos la mitad de lo que fuese a embolsarse Al Pacino.

"Yo creo que todo el mundo lo hizo por dinero. ¿Por qué ibas a esperar 15 años para hacer una secuela, o la tercera, como quieras llamarlo, por qué esperarías tanto? Obviamente tenía que ser por dinero", admitió Duvall en una entrevista. "Así que esto es lo que pasó. Si le ofrecen a alguien cinco veces más de lo que me ofrecían a mí, es completamente inaceptable. Si les ofrecen dos o tres veces más, es aceptable pero no ideal... Lo habría aceptado, pero no lo hicieron. Al final todo tiene que ver con el dinero."

Porque si todo el mundo lo estaba haciendo por el dinero, él también quería su propia porción del pastel. Aunque viendo que finalmente el resultado de 'El Padrino III' no fue demasiado bien recibido ni por la crítica ni por el público, se ve que Duvall no se arrepintió demasiado e incluso admitió que "No era tan buena como las otras dos". Aún así, se ve que Coppola tampoco le dio muchas vueltas a si debía incluir a Tom Hagen o no en la tercera parte durante las negociaciones.

"[Francis Ford Coppola] vino a mi casa en Virginia. Siempre me había pedido la receta de pastel de cangrejo de Maryland de mi madre, así que se la escribí y hablamos de 'El Padrino III", recordó Duvall en una entrevista con CBS en 2004. "Pero entonces se fue y se olvidó la receta. Me llamó luego, más preocupado por la receta que por si yo querría hacer 'El Padrino III".

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025



