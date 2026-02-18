HOY SE HABLA DE

Festival de Berlín: 'Rose' promete ser "una de las películas del año". Un tributo al cine europeo que destaca por su audacia narrativa

Alejandro G. Calvo opina sobre el nuevo largometraje de Markus Schneider

'Rose', la película dirigida por Markus Schneider que acaba de presentarse en el Festival de Berlín, sigue a una mujer del siglo XVIII que, marcada por la guerra y con una cicatriz en la boca, se hace pasar por hombre para heredar tierras y formar parte de una comunidad que, en apariencia, le es ajena. Y después de escuchar lo que opina Alejandro G. Calvo sobre ella, no queda otra que fijarla en nuestro calendario.

Un visionado memorable

Alejandro G. Calvo compartió sus impresiones del filme reconociendo que le sorprendió: "Cuando entro aquí y digo Ah, mira, esta es la nueva peli de aquel director, ya entro diciendo Ay, no sé si me va a gustar. Y sin embargo, me ha parecido brutal. Rose me ha parecido alucinante, muy buena y ojo, porque va a ser de las pelis del año"

También destacó el relato de la protagonista y la forma en que la historia de impostura social y supervivencia se desarrolla con sutileza. Además, el crítico  señala la influencia de grandes maestros: "Sin duda el referente absoluto es Karl Theodor Dreyer… la película es profunda, mística, ese tejido dramático en el que conocemos a su protagonista y cómo se enreda en su propia trampa"

Calvo resalta que la cinta consigue mantener la tensión y los giros crueles con delicadeza, algo que eleva la propuesta cinematográfica. Y para terminar, destaca la interpretación de Sandra Hiller: "Es una de las mejores actrices europeas, viene a ser ahora mismo la heredera máxima de Juliette Binoche e Isabelle Huppert. Su interpretación es alucinante, histórica, y es una de las razones por las que hablar de Rose merece este espacio"

