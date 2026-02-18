Hoy gratis una serie de animación que parece sencilla y te deja pensando todo el día. Una delicia que se ve en una sentada

En un mundo saturado de animación colorida y producciones que buscan el espectáculo, 'Samuel' se abrió paso hace dos años por su delicadeza y minimalismo. Creada, escrita y dirigida por Émilie Tronche, la serie sigue la vida de un niño de 10 años que atraviesa la compleja etapa de transición hacia la adolescencia.

Cada episodio, de apenas cuatro minutos, funciona como una página de su diario: Samuel narra sus experiencias escolares, sus pequeños amores, sus amistades y sus frustraciones cotidianas. La serie combina una animación 2D sencilla en blanco y negro -son literalmente garabatos- con una narración naturalista, logrando capturar emociones puras que llegan a conectar tanto con el público joven como con aquellos que recordamos nuestra infancia.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

El diario de Samuel

Samuel no siempre entiende a sus compañeros. Su amigo Benjamin lo imita constantemente, Dimitri es el favorito de la profesora, Julie es reservada y Mabel tiene mal carácter. Cada episodio muestra las oscilaciones emocionales de Samuel: la frustración ante los conflictos y la alegría por los pequeños momentos, como compartir auriculares con Julie o recibir una invitación a una fiesta de cumpleaños que le hace bailar por su casa. Son destellos de infancia que reflejan la intensidad con la que un niño vive cada experiencia.

Otros episodios profundizan en los sentimientos de los personajes secundarios. Por ejemplo, Mabel, la niña solitaria con humor extraño, y Benjamin, a quien Samuel ayuda a superar el duelo por la muerte de su abuela de una forma poco convencional: retándolo a correr colina abajo, canalizando su dolor a través de la acción. Estas escenas transmiten la crudeza y ternura de las emociones infantiles, mostrando cómo los niños encuentran su propio camino para lidiar con la tristeza y la amistad.

Lo que hace que la serie sea tan memorable es la combinación de la voz en off de Samuel y el estilo de la animación. Sin artificios dramáticos, Tronche alcanza una gran autenticidad y cercanía, mientras los episodios retratan momentos brillantes y simples a la vez: como cuando vemos a la madre de Samuel bailando en el escenario, nadar con un desconocido y hablando con él, o los confusos sentimientos de Julie sobre el amor. Esa sencillez potencia la emoción y nos hace conectar fácilmente.

Además, el formato de episodios cortos convierte a 'Samuel' en un maratón perfecto. Se puede ver de un tirón, y aunque algunos espectadores puedan encontrar extraño que un niño de 10 años explore el amor y la amistad con tal intensidad, los temas son universales, porque se habla de inseguridades, pequeñas alegrías, obsesiones y la necesidad de validación que acompañan el hacerse mayor.

Y también demuestra que la animación puede ser minimalista y poderosa al mismo tiempo. 'Samuel' solo pretende ser una experiencia íntima y emotiva, invitándonos a recordar la intensidad de la infancia y la complejidad de los sentimientos que se viven en esos primeros años de la vida. Es una pequeña joya que en apenas unos minutos es capaz de dejar una huella imborrable. Y está disponible en RTVE, Netflix y Prime Video.

En Espinof | Las series más esperadas de 2026

En Espinof | Las mejores series de 2025