En 13 días se estrena la nueva serie de 'Yellowstone'. Una secuela que promete llevar más allá el western liderado por Kevin Costner

El universo iniciado por 'Yellowstone' se ha convertido en uno de los grandes imperios televisivos de los últimos años. Es cierto que la serie protagonizada por Kevin Costner llegó a su final en 2024, pero eso no ha supuesto para nada el final de este mundo. De hecho, dentro de apenas 13 días se estrena 'Marshals: Una historia de Yellowstone', su primera serie secuela.

Todo sobre 'Marshals: Una historia de Yellowstone'

'Marshals: Una historia de Yellowstone' se centra en Kayce Dutton, el personaje inmortalizado por Luke Grimes. Tras dejar atrás la vida en el rancho, Kayce se une a una unidad de élite de los US Marshals, donde hará gala de sus habilidades como cowboy, pero también de todo lo que aprendió ejerciendo como Navy SEAL.

Una cosa muy llamativa de 'Marshals: Una historia de Yellowstone' es que se sigue sin saber nada sobre la posible participación en la misma de Kelsey Asbille, la madre de Tate (Brecken Merrill), el hijo de Kayce. ¿Quiere eso decir que quizá el personaje de Monica ha fallecido en el tiempo transcurrido entre ambas series? No lo descartemos.

Los que también vuelven además de Grimes son Merrill, Gil Birmingham como Thomas Rainwater y Mo Brings Plenty como Mo. Es posible que haya algún regreso más, pero Spencer Hudnut, creador y showrunner de la serie, no se ha pronunciado al respecto.

Entre las nuevas adiciones al universo Yellowstone que hace 'Marshals' destacan los fichajes de Arielle Kebbel, Ash Santo, Tatanka Means, Logan Marshall-Green y Brett Cullen. Los cuatro primeros dan vida a los nuevos compañeros de equipo de Newton, mientras que Cullen interpretará a un personaje llamado Harry Gifford.

Otra de las particularidades de 'Marshals: Una historia de Yellowstone' es que ni siquiera va a ser la única serie de la saga que se lance el mes que viene, ya que también está previsto el estreno de 'The Madison' el 14 de marzo de 2026. En esa ocasión sí que Taylor Sheridan está detrás de la misma, mientras que su reparto está encabezado por Michelle Pfeiffer y Kurt Russell.

Ahora solamente nos queda esperar unos días hasta que SkyShowtime estrene en exclusiva en España 'Marshals: Una historia de Yellowstone' el 2 de marzo de 2026. Eso sí, ese día solamente estará disponible su primer episodio, ya que en Estados Unidos se emite en CBS con un ritmo semanal, así que era esto o esperar a que se hubiese emitido entera para lanzar todos los episodios de golpe.

