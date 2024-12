El final de 'Yellowstone' ha sido una pequeña decepción. El western cierra la puerta a una temporada 6 potenciando solamente una de las caras de la serie

Todo lo bueno se acaba, y es mejor que lo haga antes de convertirse en una pálida sombra de lo que tanto llegaste a amar. Eso es algo que aplica a todo en esta vida, pero en el caso de las series de televisión muchas veces pasa que una tiene tanto éxito que la exprimen hasta que se queda más seca que una mojama. Con 'Yellowstone' todavía no habíamos llegado a ello, por lo que la idea de que la temporada 5 fuese la última siempre me sonó bien.

Es cierto que todo el lío con la abrupta salida de Kevin Costner me llevó a pensar que igual era mejor que Taylor Sheridan no se apresurase a la hora de dar cierre a 'Yellowstone'. Sin embargo, no hubo cambio de planes y ejecutó un plan que llevaba varios años en marcha y que ha tenido más de despedida relajada que de gran punto culminante a los 55 episodios que ha tenido este exitoso western televisivo.

Spoilers de aquí en adelante.

De hecho, con ese final es bastante lógico que ya se esté trabajando en un spin-off, porque puede que se haya cerrado la historia de los habitantes del rancho, pero no sucede lo mismo con la de algunos de sus protagonistas. Sí, Beth al fin ha ejecutado esa venganza contra Jamie que llevaba años en marcha y que tantos buenos momentos nos fue dando, pero incluso eso se sintió ligeramente anticlimático.

Por lo pronto, siempre dio la sensación de que el genial personaje interpretado por Kelly Reilly estaba preparando algún tipo de plan maestro para acabar con su hermano, pero lo cierto es que todo acaba pareciendo fruto de un calentón que no puede controlar. Si es que ni siquiera ejecuta esa amenaza tan prometedora que hizo tiempo atrás de que podía decirle a Rip todo lo que sucedió para que no pueda tener hijos. Simplemente va, se pelean y una oportuna llegada en el último momento del personaje de Cole Hauser evita que Jamie vuelva a salirse con la suya.

Además, es una escena que se siente un tanto fuera de lugar dentro del tono del episodio. Es como si Sheridan se acordase durante esa larga despedida para situar dónde acaban todos los personajes de que Jamie seguía vivo y tenía que hacer algo con el personaje de Wes Bentley. Ahí quizá simplemente se han cometido errores con Jamie en esta temporada 5B, ya que en todo momento ha sido un personaje pasivo que iba amoldándose como podía a las situaciones que iban apareciendo. No es algo que desentone con lo que sabíamos de él, pero aquí se ha sentido un poco como que iba dando tumbos y que ha sido el personaje que peor parado ha salido por la ausencia de John Dutton.

Algo tibio

Dicho esto, el resto del episodio sí ha tenido una armonía indiscutible. Quizá haya algún que otro detalle cuestionable -yo tampoco entiendo muy bien por qué el personaje de Travis se ha vuelto tan importante en el tramo final de la serie más allá de una cuestión de ego por parte de Sheridan-, pero la despedida de 'Yellowstone' ha optado más por el espíritu que tenía cuando se dedicada a mostrar el día a día de un cowboy en el mundo actual que a cualquier tipo de amenaza o tejemaneje en el que se han visto envuelto los Dutton a lo largo de los años.

Eso ha llevado a que se haya optado por una resolución más orientada a lo emocional, vinculando la despedida definitiva de John Dutton con el regreso de esas tierras a los nativos americanos. Una forma muy eficaz de cerrar el círculo y que cada personaje se vaya por su lado. Sí reconozco que me hubiese gustado a Kayce exhibiendo su faceta de asesino implacable, pero Sheridan no ha querido potenciar ese toque trágico al que sí acudió de forma un tanto gratuita con la muerte de Colby hace unos episodios.

Lo que sí ha quedado claro es que el auténtico alma de la serie era el personaje de Costner y que una vez su presencia tenía que ser dejada atrás de forma definitiva, no quedaba otra que dar un paso a un lado. La forma de hacerlo quizá ha sorprendido por dejar de lado lo vibrante y optar más por un peculiar final feliz que deja claro que la temporada 6 nunca fue realmente una opción.

La cuestión es que como gran colofón se siente fallido, como si quisiera centrarse en una única de las facetas de la serie y obviase el resto. Es verdad que el proceso de despedida llevaba varios capítulos en marcha y se trataba de algo que Sheridan ha conseguido que se sienta como inevitable. Pero eso no equivale a aceptar sin más todo lo que nos proponga en este episodio de casi 90 minutos de duración.

Con todo, no es para nada un mal final, pero sí que resulta un tanto tibio, incluso en esas escenas que buscan un mayor componente dramático -e incluso simbólico- por todo lo que rodea a la transición para que todo vuelva a sus dueños originales siete generaciones después. Un final feliz, sí, pero que deja con la sensación de que podría ser bastante mejor, porque para muchos de sus personajes más que un cierre es simplemente un punto y aparte.

