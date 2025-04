Eugenio Derbez una vez metió a DreamWorks en un problema legal, pero el actor lo solucionó con lo que mejor sabe hacer

En el mundo del doblaje cinematográfico hay historias que se cuentan entre bastidores, anécdotas tan surrealistas como divertidas, dignas de una comedia que bien podría protagonizar el mismísimo Eugenio Derbez mismo que, una vez al darle más énfasis a su personaje de Burro en Shrek, hizo que una disquera lo demandara por el uso indebido de una canción.

En el año 2004, el grupo de música tropical llamado Clímax lanzó la canción viral 'Mesa que más aplauda', que se convirtió en todo un hit en la radio y los antros de aquella época, una canción que sonaba en todos lados y que a Derbez se le hizo fácil agregar al diálogo de su personaje en la cinta de DreamWorks, sin saber que el grupo lo demandaría.

En Shrek 2, uno de los momentos más memorables del doblaje en español latino es cuando Burro, con la chispa inconfundible de Derbez, entona el famoso estribillo: "Caballo que más le trote le mando una burra". Esta frase, que fue incluida como una improvisación para Latinoamérica, hacía referencia directa al exitoso tema del grupo Clímax, una canción que conectó perfectamente con el público hispano, y que, como era de esperarse, también llamó la atención… de los abogados del grupo.

Al instante, el grupo Clímax notó la referencia y, ante la falta de permisos, amenazó con emprender acciones legales por el uso no autorizado de su canción. Aquí es donde la historia da un giro que parece escrito por el propio Derbez: para evitar demandas y resolver el tema legal sin alterar la película, los abogados y el mismo comediante llegaron a un acuerdo completamente inesperado: Eugenio Derbez grabó un disco completo para la agrupación tropical.

Una canción, doce personajes

Sí, tal cual. El actor, con su característico humor y talento vocal, se metió nuevamente en la piel del entrañable cuadrúpedo y grabó un disco de promoción de la canción en el que incluía versiones del mismo tema, pero con los diferentes personajes que lo hicieron famoso en la televisión.

Como el mismo comenta para una entrevista con Yordi Rosado: "Me habló el departamento legal de DreamWorks y me dice: es tu firma, es tu problema. El abogado de grupo Clímax se me fue a la yugular pidiéndome una lana. Después de negociaciones por meses, me obligaron a grabar un LP con doce canciones diferentes de 'La mesa que más aplauda' con todos mis personajes: El Lonje Moco, el Burro de Shrek, Armando Hoyos, y todo por una demanda".

"Todos los que intervinieron en esa etapa de la canción si nos beneficio, pero Eugenio debe ser más humilde para dirigirse a las personas" comentó en su momento el autor de la canción, Oskar Lobo, al referirse al hecho de que Eugenio Derbez confesó que "ellos hasta me besarían los pies" por poner en el panorama de América Latina la canción que fue un dolor de cabeza para el comediante.

