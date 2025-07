"¿Por qué tiene esa cara?" El robot hiperrealista de Walt Disney ya es una realidad. Y a la gente no le está gustando ni un poquito

Hace un par de meses, la celebración del 70 aniversario de Disney se vio interrumpida por una polémica. Entre los diferentes eventos que la compañía tenía planeados estaba la presentación de una de sus creaciones más ambiciosas hasta la fecha: la vuelta de Walt Disney al parque en forma de animatrónico hiperrealista. Resultó que muchos fans no creían que fuera una buena idea, con incluso parte de la familia del fundador totalmente en contra.

Claro que eso era antes de que lo viéramos vivito y coleando (o bueno, el equivalente robótico de eso). En las últimas horas se están difundiendo las primeras imágenes del animatrónico en el espectáculo de Disneyland California que protagoniza, y las impresiones están siendo incluso más negativas.

"Cuando lo miras uno al lado de otro llegas a la conclusión de que ese no se parece a Walt", explican en el canal Capture the Magic en un vídeo de que ha acumulado más de 5.000 me gusta en un día. Otros no necesitan un gran análisis para llegar a la misma conclusión. El post oficial de Disney, que solo muestra un pequeño vistazo de la figura en sí al final, ha recibido comentarios caldeados, con uno de los comentarios más populares preguntando directamente: "¿por qué tiene esa cara?".

Un parecido que ha tardado siete años en fraguarse

Otro usuario daba en la clave con su pregunta. "¿Cómo es posible que un animatrónico de Abraham Lincoln luzca más Abraham Lincoln hace 50 años que un animatrónico de 2025 que supuestamente representa a Walt Disney?" La comparación es además pertinente. Llamado 'Walt Disney — A Magical Life', el espectáculo es un recuento biográfico de la historia de la compañía a través de su creador. Se sitúa en el mismo teatro que durante años se ha representado 'Great Moments with Mr. Lincoln'.

La clave del mosqueo está principalmente en la cara. La versión animatrónica del tío Walt tiene facciones bastante más regordetas que las del hombre real (un diseño irónicamente muy Disney) y hay muecas en las que parece una persona completamente distinta. A eso hay que sumarle que no ayuda el desencanto previo que la comunidad de fans lleva promoviendo desde entonces. Se sigue hablando de un movimiento frívolo o incluso "deshumanizante", como expresaba su nieta Joanna Miller.

Los que sí tienen buenas palabras para la figura hablan de lo realista que se siente y se centran en sus impresionantes detalles. No en vano la compañía afirma que es su creación más compleja hasta la fecha, que ha usado de referencia hasta el parpadeo del fundador. Sus movimientos están calcados de años de vídeos suyos, e incluso la voz procede de audios de esos archivos.

Está por ver si este mal boca a boca se evapora con los días o si Disney acaba siquiera verbalizándose sobre el tema, pero es una extraña polémica que ha surgido de lo que parecía una victoria fácil para la compañía. Sus animatrónicos han sido alabados en el pasado y aquí se han dedicado todos los recursos posibles para hacerlo real, con más de siete años de desarrollo.

