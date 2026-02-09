El nuevo spin-off de 'One Piece' promete ser un regalo para los fans de Nami. 'Heroines' tiene fecha de estreno y ha reunido a los pesos pesados del anime

En diciembre nos despedimos de 'One Piece', que entra en una nueva etapa y pasará a ser un anime estacional a partir del próximo abril, con el Arco de Elbaf. Los responsables de la serie vienen preparando grandes cambios para la franquicia, y parece que uno de ellos es abrirse un poco más a posibles spin-offs de la serie principal.

De hecho el primero lo tenemos casi encima: 'One Piece: Heroines', que se centrará en los personajes femeninos de Eiichiro Oda.

Nami, al centro del escenario

'One Piece: Heroines' adaptará la novela del mismo nombre escrita por Jun Esaka y con ilustraciones de Sayaka Suwa. En la novela hay diferentes historias cortas sobre Nami, Nico Robin, Vivi, y Boa Hancock al margen de la trama principal, y el primer episodio del anime adaptará el capítulo sobre Nami.

Ya se ha dejado ver un primer póster que confirma la fecha de estreno de 'One Piece: Heroines' para el 5 de julio de 2026. En Japón se podrá ver en televisión en Fuji TV, pero a nivel internacional es muy posible que podamos seguirlo en Crunchyroll como pasó en su momento con el especial 'One Piece Fan Letter'.

Para 'Heroines' además se ha reunido a un equipo de pesos pesados, empezando por la directora Haruka Kamatani, que se encargó de la serie de cortos 'Koisuru One Piece'. El guión corre a cargo de Momoka Toyoda, que guionizó 'Fan Letter' y la composición del remaster de Isla Gyojin, mientras que al frente del diseño de personajes tenemos a Takashi Kojima, diseñador de personajes en 'Tu Color' y 'Monsters: El infierno del dragón', el spin-off precuela centrado en Shimotsuki Ryuma.

Así que tenemos un grupo muy capaz de conocidos de 'One Piece', con lo que se puede decir que Nami (y el resto de heroínas) está en muy buenas manos. Este capítulo concreto seguirá a Nami, que sale un poco escaldada después de comprar un par de zapatos que le hacen daño. Así conoce al diseñador Lebno, quien le propone que aparezca en una pasarela de moda.

