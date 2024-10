'One Piece Fan Letter' es una carta de amor a la obra de Eiichiro Oda. Un especial de anime que ya ha hecho historia por todas las razones buenas

Estos días nos hemos llevado una de cal y otra de arena con 'One Piece'. Porque el anime se va a hiato durante seis meses (aunque mientras se viene un remaster de la Saga de Isla Gyojin), pero se ha despedido con 'One Piece Fan Letter', que más que simplemente una carta fan es una carta de amor en toda regla.

Desde el otro lado

'One Piece Fan Letter' se ha estrenado justo a tiempo para celebrar los 25 años del anime, que arrancó el 20 de octubre de 1999, y como con el resto del anime lo hemos podido ver en Crunchyroll y próximamente en Netflix. Está basada en la antología de historias cortas 'One Piece Novel: Mugiwara Stories' de Tomohito Osaki, que nos muestra el mundo de 'One Piece' desde el punto de vista de otros personajes completamente ajenos a la tripulación de Luffy.

Y con esta base llegamos a Sabaody con varios personajes siendo testigos de la reunión de los Sombreros de Paja tras su separación. En especial, una niña que adora a Nami y que ha descifrado el mensaje de Luffy sobre su reunión en el archipiélago dos años después de la Guerra de Marineford.

'One Piece Fan Letter' apenas dura 25 minutos y es completamente frenético. Pasa de todo, y no baja el ritmo en ningún momento. De entrada abre con una recreación de la Guerra de los Mejores, mostrando de primera mano lo brutal y épica que fue, con todos los grandes titanes de la serie midiéndose cara a cara.

Aunque más allá de mostrarnos grandes hazañas y poderes, lo que 'One Piece Fan Letter' hace de miedo es mostrar el impacto que tienen los héroes de 'One Piece' en la gente corriente y moliente de su mundo.

La fan de Nami que solo quiere darle las gracias por inspirarla, un marine que sufrió Marineford en sus carnes, una fan de Soul King desesperada por ir a su concierto, o un grupo de parroquianos que debaten a grito pelao (y casi carajillo en mano) sobre quién es el mejor espadachín del mundo.

'One Piece Fan Letter' celebra a los fans de 'One Piece', y lo hace con muchísima emoción, sentimiento e inspiración. Demostrando que cada pequeña acción que realizan Luffy y sus compañeros inspiran a todos con los que se cruzan, o simplemente son testigos de sus aventuras.

Es un episodio precioso, y a pesar de que no conocemos los nombres de los nuevos personajes, es imposible no empatizar con ellos. Son personas pequeñas, insignificantes y completamente normales, que son inspiradas por los actos de los héroes de 'One Piece' para luchar un día más o soñar a lo grande con una vida diferente. 'One Piece Fan Letter' está cargada hasta las trancas de amor por la obra de Eiichiro Oda, y se nota en cada momento y cada plano.

No se puede hablar de 'One Piece Fan letter' sin hablar de sus responsables: Megumi Ishitani y Keisuke Mori (Soty). Los dos directores ya se encargaron del opening 26 de 'One Piece' e Ishitani en concreto dirigió el capítulo 1015 de la serie, uno de los mejor valorados de su historia, con lo que el listón ya estaba muy alto y no han decepcionado.

La animación de 'One Piece Fan Letter' es absolutamente impresionante, especialmente cuando se mete de lleno a recrear algunas de las secuencias más icónicas de la serie principal como la batalla de Marineford. Ishitani y Mori hacen suyos los diseños de Oda, dándoles su propio toque y con una fluidez y una delicadeza preciosa.

Los planos del especial son absolutamente monumentales, contrastando especialmente lo pequeños que son los donnadies contra los héroes y villanos de la historia. Con secuencias loquísimas, especialmente las escenas cargadas de acción, y siempre con muchísimo movimiento y color. Aunque tampoco se queda atrás con los momentos más tranquilos, en los que simplemente se detiene a ser emocional (y de paso dejar con alguna puñalada trapera).

Como era de esperar, 'One Piece Fan Letter' ya ha causado furor entre los fans. Y gracias a su increíble calidad ya ha batido un pequeño gran récord como el especial de anime mejor valorado de la historia, por encima incluso del capítulo final de 'Shingeki no Kyojin'. En el momento de escribir este artículo, 'One Piece Fan Letter' cuenta con una puntuación de 9,8 sobre 10 en IMDb, por encima incluso de los episodios 1062 y 1015 del anime semanal de 'One Piece'. En MyAnimeList se encuentra en segundo lugar con un 9,26, superada solo por 'Frieren: Beyond End's Journey.

'One Piece Fan Letter' es una obra de arte de cabo a rabo, y también la mejor manera de despedirse del anime, al menos por ahora. La pena es que dure tan poco, pero ya sabemos que las cosas buenas vienen en formato pequeño... Aunque, desde luego, deja también con muchas ganas de ver a Ishitani brillar de nuevo como directora en una serie o película propia más allá de 'One Piece'.

