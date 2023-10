Por qué 'Frieren: Beyond Journey's End' es uno de los mejores animes del año: una melancólica reflexión sobre el paso del tiempo a través de un viaje lleno de magia

La temporada de otoño de anime empezó bien cargadita y justo para abrirla llegó 'Frieren: Beyond Journey's End' ('Sōsō no Furīren'). Y siguiendo la estela de otras series como 'Kimetsu no Yaiba' u 'Oshi no Ko', también se ha estrenado con una emisión especial de cuatro capitulazos para introducirnos a Frieren, una elfa que comienza un viaje muy especial.

Es difícil conectar con nadie cuando eres casi inmortal

'Frieren: Beyond Journey's End' adapta el manga de Kanehito Yamada y Tsukasa Abe para centrarse en Frieren, una maga elfa que ha vivido más de mil años viajando por el mundo y perfeccionando sus habilidades.

Diez de ellos los ha compartido con un grupo de aventureros formados por el gran héroe Himmel, el sacerdote Heiter y el enano guerrero Eisen. Cuando derrotan al Rey Demonio, el grupo se separa y Frieren se va de viaje, aunque promete volver en unos pocos años. Pero como para ella el paso del tiempo es tan irregular, regresa tras varias décadas para encontrarse que sus amigos humanos ahora son ancianos.

Durante los primeros capítulos, poco a poco Frieren va dándose cuenta de lo poco que conocía a sus antiguos compañeros y de cómo evitó acercarse a ellos por su esperanza de vida tan corta. El cambio definitivo le llega en forma de Fern, una niña a la que toma como aprendiz y posiblemente se convierte en la primera humana a la que Frieren se molesta en conocer de verdad.

'Frieren' es una serie increíblemente nostálgica y melancólica. Porque por un lado las escenas del presente se van intercalando con flashbacks de los recuerdos de Frieren con su antiguo grupo (y es casi imposible que no te caigan bien). Y por otro lado, también te deja con esa sensación de tristeza por lo que nunca llegó a ser y todo lo que Frieren no ha llegado a experimentar con sus compañeros humanos.

Ahora bien, el anime no es un dramón ni una tragedia, si no que es acogedor, tranquilo y reconfortante. Sí que tiene sus escenas de acción (e incluso enfrentamientos contra monstruos y demonios con un enorme despliegue de magia), pero al final es un viaje donde lo que importa de verdad son la experiencias que vamos recogiendo por el camino y esos pequeños momentos que hacen que te enamores de sus personajes.

Un perfecto anime de fantasía sin reencarnaciones de por medio

Aunque no vamos cortos de animes de fantasía, 'Frieren' es una apuesta perfecta si los anime isekai de fantasía nos tienen un poco agotado y queremos simplemente volver a un mundo de espada y hechicería en la línea de clásicos como 'Slayers' o 'Record of Lodoss War'.

Porque el mundo de 'Frieren' es increíblemente rico y cada capítulo te va mostrando diferentes lugares y tradiciones con muchísima historia a través del viaje de su protagonista y sus recuerdos. Y sí, también te deja con muchas ganas de poder ver más de las aventuras del grupo en su época dorada, aunque donde brilla de verdad es en los momentos más calmados en los que los personajes simplemente se dedican a existir juntos y estrechar lazos alrededor de una hoguera o bebiendo juntos en una taberna.

A nivel visual, 'Frieren' es una absoluta preciosidad, con diseños de personajes muy sencillos pero muy expresivos. Todo el anime, desde los fondos hasta los personajes y los efectos tienen un acabado muy de cuento de hadas europeo con pintura de acuarela, así que si nos gustó en su momento 'Ranking of Kings', 'Frieren' tiene una estética muy similar y una banda sonora preciosa que sabe dónde apretar para hacer ciertas escenas todavía más emocionales.

La temporada de 'Frieren' acaba de empezar en Crunchyroll pero con cuatro episodios a sus espaldas es un anime extraordinario y muy hermoso que merece la pena tener en el radar. Porque el viaje de Frieren no ha hecho más que comenzar, y si sigue tan bien como ha empezado va a ser uno de las mejores series de anime que nos deje este año.

En Espinof: