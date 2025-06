James Cameron critica a Christopher Nolan y señala el gran fallo de 'Oppenheimer': "Sentí que eludió el tema"

James Cameron estrenará 'Avatar 3' dentro de apenas unos meses y tiene ya rodada parte de la cuarta entrega, pero en una entrevista recientemente concedida a Deadline afirma que sigue decidido a llevar 'Ghosts of Hiroshima' a la gran pantalla, un libro con algún que otro punto en común con 'Oppenheimer'. Eso le ha llevado a arremeter contra la película de Christopher Nolan por su forma de eludir los efectos de la explosión de la bomba atómica.

"Evasión moral"

El autor de 'Titanic' señala que "me encanta la forma en la que está hecha, pero sentí que era una especie de evasión moral". A su juicio, 'Oppenheimer' debería haber prestado mucha más atención a ese punto, por lo que se sintió un tanto decepcionado por ello:

Porque no es que Oppenheimer desconociera los efectos. Hay una escena breve en la película donde vemos —y no me gusta criticar la película de otro cineasta—, pero solo hay un breve momento en el que ve algunos cuerpos carbonizados entre el público, y luego la película continúa mostrando cuánto lo conmovió. Pero sentí que eludió el tema. No sé si el estudio o Chris pensaron que era un tema secundario que no querían tocar, pero yo quiero ir directo al grano. Soy un poco tonto en ese sentido.

Es entonces cuando le recuerdan que la explicación oficial de Nolan al respecto fue que "espero que alguien cuente esa historia, pero para mí, esa no era la historia". Cameron responde de inmediato apuntando que "Bueno, levanto la mano. Lo haré, Chris. No hay problema. Vienes a mi estreno y me dices cosas bonitas... Hoy no puedo decirte qué va a salir en la película".

El cineasta admite que "llevo 15 años tomando notas", pero también aclara que todavía ni siquiera ha empezado a escribir el guion. Por ello, 'Ghosts of Hiroshima' podría llegar en cualquier momento o incluso quedarse sin hacer. Recordemos que Cameron anunció hace poco que iba a trabajar en el guion del salto al cine de 'Los diablos', la reciente novela de Joe Abercrombie. Entre eso y todo el trabajo que tiene que hacer en 'Avatar 4' parece que la cosa va para largo.

