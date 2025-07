La frase más mítica de Gimli fue realmente un acto reflejo de su actor durante el rodaje de 'El señor de los anillos'. Peter Jackson decidió dejarla en la película

Originalmente, en 'El señor de los anillos', John Rhys-Davies no iba a interpretar a Gimli, sino a Denethor. Era el sustituto de Patrick McGoohan, que había sido demasiado gruñón, y luchaba por el puesto junto a Donald Sutherland. Sin embargo, al final Peter Jackson prefirió, como ahora sabemos, a John Noble, y Rhys-Davies se quedó con un papel mucho más interesante: el de Gimli, el enano, al que le dio un toque único al utilizar su acento escocés. Al final, tanto ir y venir con los actores dio como resultado lo que ahora sabemos: una obra maestra imperecedera.

¡Cuidado con la barba!

Cada día, el actor (que es, por cierto, más alto que Viggo Mortensen, Orlando Bloom e Ian McKellen) tenía que ponerse maquillaje durante 5 horas hasta convertirse en Gimli... ¡Siendo alérgico a los prostéticos! Le acabó cogiendo tanta rabia que, cuando al final del rodaje le dieron el dispositivo para aplicarlos, diciéndole que podía hacer lo que quisiera con él, lo tiró a toda velocidad a un fuego cercano.

Eso no impidió que durante el rodaje no aprovechara bien el maquillaje que llevaba encima. Según cuenta Screen Rant, el actor ha contado un secreto del rodaje en la Fan Expo de Denver: la frase que improvisó, acabó en la película y se convirtió en uno de los momentos más míticos del personaje. "Estábamos haciendo una escena con la pantalla verde, y saltábamos de un sitio a otro. Salté tambaleándome de manera muy deliberada, y recuerdo a Orlando llegando donde estaba porque creía que me iba a caer de un pequeño bloque. Y él me agarró la barba, y yo le agarré la mano con fuerza y le gruñí: '¡No! ¡De la barba no!'".

Un acto reflejo que acabó convirtiéndose en una de las frases más famosas de la película y más querida por los fans. Si tienes curiosidad, puedes verla en 'La comunidad del anill0', cuando huyen de las minas de Moria, aunque quizá en lo único que puedas pensar es "Madre mía, 5 horas para ponerse todo eso encima". La magia del cine y la Tierra Media.

