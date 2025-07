La temporada 3 de 'Fundación' es una barbaridad. La excelente serie de ciencia ficción encuentra fuerzas renovadas gracias a su macabro villano

Yo soy firme defensor de la adaptación que está haciendo Apple TV+ de 'Fundación'. Más que nada por el mérito que tiene adaptar una obra de esa envergadura y tan compleja para hacerla, más o menos, digerible al formato televisivo. Si bien le podemos encontrar los peros en cuanto a las libertades que se han tomado desde el minuto uno, reconozco que, como serie, me tiene más que fascinado.

Y aviso, para los que consideran que la serie es lenta y que se pierde en hilos por ahí sin mucho interés (es verdad que hay tramas mucho más interesantes que otras), dadle una oportunidad porque nada más arrancar vamos con la gran amenaza que es El Mulo y no decepciona en absoluto. Es más, todo lo relacionado con él (y cómo pone todo patas arriba) me parece una barbaridad.

No solo a nivel de los juegos macabros del personaje, interpretado por un magnético Pilou Asbæk (en sustitución a Mikael Persbrandt, quien lo interpretó en la temporada 2). Me resulta bastante difícil no pasarlo mal en lo que el villano usa sus poderes para manipular y va provocando las escenas más violentas y sangrientas que se han visto en las tres temporadas del drama de ciencia ficción.

Retocando las dinámicas

Pero no es lo único que aporta nuevas dinámicas y energías renovadas a la serie. El trío emperador también tiene cierto cambio de roles y cómo se toman la vida y la gobernanza en un Imperio en decadencia total. El Ocaso interpretado por Terrence Mann siempre ha sido muy interesante, y aquí más en lo que ve que su tiempo se agota. Si bien siempre hay cambio de los personajes de temporada a temporada (son clones, sí, pero de personalidades distintas) aquí se nota algo más.

Sobre todo la mayor variación quizás la tenemos en Día (Lee Pace) al que no le interesa gobernar y entregado, por decirlo de algún modo, al hedonismo y un hermano Despunte (Cassian Bilton) en su vertiente más estadista e interesado en la gobernanza y tramas políticas. Un cambio de roles que también vemos en el lado de la Fundación, donde el Hari Seldon de Jared Harris va relegando en su discípula Gaal Dornick (Lou Llobell) los prolegómenos a la tercera crisis, la llegada del Mulo y sí, la Segunda Fundación.

Es curioso, porque a veces el ser más aparentemente convencional viene en detrimento de la serie. Pero aquí el tener al villano, las conspiraciones y conflictos diplomáticos más marcados desde el principio (la temporada 2 era más ambigua en este sentido), ha ayudado bastante en un año que, además, es de transición en la sala de guionistas tras la salida del showrunner David S. Goyer.

Esto no significa que haya perdido densidad. Seguimos teniendo un buen puñado de tramas desperdigadas por toda la galaxia que se ejecutan con poco miramiento al espectador que no ha estado atento. Afortunadamente, el que pasen grandes periodos de tiempo entre temporadas (esta pasa 152 años después de la 2) hace que haya cierta necesidad en la narración de cómo está la galaxia ahora y sus respectivos bandos, facciones y planetas.

Al fin y al cabo, al igual que pasaba con otras series como 'The Expanse', 'Fundación' tiene mucho (muchísimo) de geopolítica cósmica. Y eso incluye guerras e invasiones y ver cómo actúan los dos grandes bandos de la galaxia (Fundación e Imperio) en las crisis que surgen. Una construcción del mundo fascinante pero que al estar ya bastante establecida ayuda a no tardar tanto en desarrollar la trama principal.

También conservan las virtudes que llevan teniendo desde la primera temporada: un diseño de producción excelente, un apartado visual absolutamente apabullante y una ambición inusitada hacen de 'Fundación', de nuevo en esta temporada 3, una de las mejores series de ciencia ficción ya no actuales, de la historia.

