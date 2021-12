'The Expanse': la soberbia serie de Amazon se despide con nota con una temporada final más funcional de lo deseable

Hay una cosa que llama bastante la atención a la hora de ver la temporada final de 'The Expanse', que llega hoy a Amazon Prime Video, y es que no transmite, por lo menos al comienzo, la sensación de urgencia que podríamos esperar teniendo en cuenta que tienen que cerrar esta guerra abierta (y otras tramas) en menos horas de lo habitual.

Esto no quiere decir que no tenga momentos algo apresurados pero, desde luego, sí que nos encontramos el mismo ritmo pausado e interesado en ofrecer una perspectiva de lo que va pasando no solo en el sistema solar sino en el cosmos "trans-anillo". Esto último cogido de 'Strange Dogs', novella situada después, precisamente, de 'Las cenizas de Babilona', la sexta novela y parte de la base de esta nueva temporada.

Como guionista y showrunner, Naren Shankar nos sitúa meses después del final de la temporada 5, con la Tierra devastada por culpa del bombardeo por parte de Marco Inaros (Keon Alexander) y la Armada libre, la cual es tratada a cuerpo de rey en Ceres; Avasarala (Shohreh Aghdashloo) intentando no perder la guerra y la Rocinante intentando hacer lo que mejor se le da antes de verse, de nuevo, involucrada en la situación.

Dando lo que promete

No vamos a adelantar acontecimientos, sobre todo porque esta serie se emite a ritmo semanal, pero esta temporada 6 de 'The Expanse' da lo que promete: buenos momentos de ciencia ficción, una trama absorbente y un cierre bastante satisfactorio pero con algún que otro pero, más de lado editorial que del creativo.

'The Expanse' siempre ha arrastrado un pequeño tema y es que, al igual que el título, su relato es inmenso y expansivo. Esto hace que, en esta temporada en concreto, uno —y no me puedo creer que sea yo quien diga esto— eche de menos dos o tres episodios más ante la obviedad de que no todo se cierra o, al menos, no siguiendo el libro de estilo de la ficción.

También tiene otro problema derivado sobre cómo libros y serie se han estructurado de forma distinta (a destiempo, podríamos decir), propiciando ciertos desajustes sobre cuándo ocurren los clímax. Aquí tienen que hacer algo de peripecias cerrando asuntos pero, a su vez, abriendo otras cosas (como todo lo que pasa en Laconia).

Tampoco es que se queden las cosas muy abiertas pero sí te deja claro que la serie se termina aquí casi más por logística y temas de contratos y presupuestos (no es desde luego una serie barata) que por haberse agotado argumentalmente. Es cierto que es un momento preciso, porque la séptima novela (temporada) supone un salto de años importante, pero es algo frustrante.

Un final de altura pero funcional

Esa circunstancia de que hay que cerrar la serie en seis episodios permea quizás demasiado en un guion que es tan sólido y bueno como de costumbre pero que se ve obligado a ser mucho más funcional de lo deseado. La ambición habitual de la saga se ve, de repente, mutilada por motivos editoriales.

Se puede poner un ejemplo claro en el protagonismo de Marco, el desdibujado villano de este arco final de la serie. Su poco desarrollo/profundidad ayuda, paradójicamente, a que sea más sencillo desvestir todo.

Pero, en resumidas cuentas, la temporada final de 'The Expanse' no concede al espectador tregua en sus ritmos y en su estilo. Si bien a ratos se apresura, por lo general logra entregar algo a la altura de lo esperado, confirmando la serie como una de los mejores ejemplos de ciencia ficción televisiva de lo que llevamos de siglo.

No sabemos si en un futuro se cumplirá eso de que es solo un punto y aparte de la serie, porque queda mucho por adaptar, pero desde luego conmigo pueden contar para seguir con ellos.