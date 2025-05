Jim Parsons y Kaley Cuoco explican cómo 'The Big Bang Theory' usó la huelga de guionistas de 2007-2008 a su favor

Todos sabemos que 'The Big Bang Theory' es una de las sitcoms más exitosas de todos los tiempos, pero lo cierto es que durante su primera temporada tuvo que hacer frente a un gran escollo: la huelga de guionistas. Eso obligó a que la serie se paralizase y quedase en un limbo, pero la cadena CBS usó una curiosa estrategia que hizo que su popularidad se disparate: volver a emitirlos una y otra vez.

El propio Jim Parsons comenta en el libro 'The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series' que "en mi opinión, la huelga fue una de las cosas más accidentalmente fortuitas que nos podrían haber pasado porque CBS reemitió nuestros primeros ocho episodios una y otra vez". Una forma clara de elevar la familiaridad del público con la serie y también de llegar a espectadores que quizá no mostraron interés en ella durante su estreno.

"Gente que no lo habría visto dos veces se vio casi obligada a hacerlo"

Además, Kaley Cuoco desvela que la estrategia fue más de eso: "Los episodios se emitían en los vuelos, y eso nos dio mucha publicidad. La gente se me acercaba para decirme: 'Dios mío, el otro día vi algunos episodios en mi vuelo de vuelta a casa y fue muy divertido'». Gente que no lo habría visto dos veces se vio casi obligada a hacerlo".

Todo ello llevó a que 'The Big Bang Theory' se viese increíblemente beneficiada, hasta el punto de que su renovación por una temporada 2 se anunció mucho más rápido de lo habitual en esos casos. Bill Prady, cocreador de la serie, aclara que "cada renovación era un momento de pura alegría, pero esa renovación llegó muy pronto. Estaba muy claramente relacionada con el éxito que tuvo la CBS emitiendo esos ocho primeros episodios durante la huelga. No hay otra explicación lógica".

De hecho, en este caso particular incluso tenemos la confirmación oficial por parte de Nina Tassler, presidenta de entretenimiento de CBS por aquel entonces, ya que no tuvo problemas en reconocer que "cuando volvimos, la base de fans empezaba a consolidarse y la audiencia había aumentado". Ya no quedaba ninguna duda sobre que la serie tenía que seguir adelante.

En Espinof | Kaley Cuoco y Johnny Galecki se pelearon en el set de 'The Big Bang Theory' por este inesperado motivo: "No puedo hacer esa escena contigo, eso es repugnante"

En Espinof | "Fue mi peor experiencia en The Big Bang Theory". Kaley Cuoco odia este episodio de la serie y el creador de la famosa comedia admite que tampoco le entusiasma