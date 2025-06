Aquella vez que Jay y Bob el Silencioso estuvieron a punto de protagonizar una película de Kevin Smith en la que luchaban contra el villano de 'Hellraiser'

En 2001, Kevin Smith estaba en lo más alto de su fama, y es normal: cada película que había hecho le había supuesto éxito tanto de crítica como de público. ¡Es más! Incluso le había permitido crear su propio universo compartido, desde 'Clerks' hasta 'Jay y Bob el Silencioso contraatacan'. De hecho, originalmente pretendía que esta pusiera fin a su "ViewAskewUniverse" y a estos dos personajes en particular. Le salió mal, claro, y volvieron en 'Clerks 2', la terrible 'Jay & Silent Bob's Super Groovy Cartoon Movie!', 'Jay y Bob el Silencioso, el reboot' y 'Clerks 3'. Sin embargo, podrían haber ido mucho más allá.

De porros a agujas

La película hecha en honor de Jay y Bob el Silencioso tuvo el éxito suficiente como para que en Miramax se plantearan qué hacer después con los personajes. Porque, claro está, no iban a dejar que se desvanecieran tan fácilmente. De hecho, según cuenta en el director en su libro 'Kevin Smith's Secret Stash: The Definitive Visual History', a inicios de los 2000 Bob Weinstein le pidió, durante una comida, que Jay y Bob fueran los Abbott y Costello modernos, pero en lugar de enfrentarse a Frankenstein y el Hombre Lobo, hicieran lo propio con otros personajes de Dimension Films. De hecho, años después lo corroboró en Crave Online (contado aquí por Dread Central).

Sí, Bob Weinstein me dijo, después de que 'Jay y Bob el Silencioso contraatacan', "¿Sabes qué pasa con las comedias de colegas en la historia del cine?". "¿No, qué? ¿Dejan de hacerlas al final? ¿La gente se cansa?", y él me dice "Piensa en lo que hicieron Abbott y Costello. Conocieron a los monstruos. Tenemos 'Hellraiser', Pinhead. Tenemos a Michael Myers, 'Halloween'. Tenemos 'Los chicos del maíz'. ¿Por qué no hacemos como 'Abbott y Costello contra los fantasmas' pero en su lugar es 'Jay y Bob conocen a Pinhead'?

De hecho, acabó diciéndoselo a Ben Affleck, que le contestó "¿Sabes qué? Esa película haría cien millones de dólares. ¡Venga, tío! Piensa en ello. Es una idea tan estúpida que estoy seguro de que suficiente gente diría 'Quiero saber lo que pasa'". Smith se negó en redondo, pero ha dado una idea: Jay y Bob abriendo el puzzle de 'Hellraiser' y acabando en rehabilitación.

Ni siquiera llegó a planteárselo, pero no porque fuera una idea tan terrible per se (estamos hablando del director de 'Tusk'), sino exclusivamente porque esperaba poder convertirse en un cineasta serio. De hecho, su siguiente película fue 'Una chica de Jersey', y es imposible no imaginarse lo increíble que hubiera sido, en su lugar, una parodia de 'Scream', 'Hellraiser', 'Halloween', 'Sé lo que hicisteis el último verano' o 'Los chicos del maíz' con Jay y Bob como protagonistas. Pon el cuchillo justo aquí, si la sangre no aparece, me la debes, debes, debes.

