'Star Wars': un mítico chiste de 'Clerks' fue la principal inspiración para 'Andor'

Cuando 'Clerks' apareció por primera vez en 1994 descubrimos que los personajes de una película podían ser tan frikis como cualquier espectador. Las referencias a la cultura pop en las película son algo común estos días, pero entonces era impactante que los personajes de ficción adoraran otras obras de ficción. Y esto es tan importante que ha tenido una consecuencia directa en la serie de Disney+ sobre 'Star Wars', 'Andor'.

Uno de los ejemplos más memorables de referencias cruzadas es cuando Dante y Randall tienen un debate en profundidad sobre el daño colateral en la segunda vez que Luke y la alianza rebelde hacen estallar la nueva Estrella de la Muerte en 'El retorno del Jedi', lo que aludía a un mundo fan que no esperaba más series y películas de la saga, con lo que la obsesión por la franquicia se limitaba a las novelas del Universo Expandido o volver la trilogía una y otra vez, y darle vueltas a su realidad.

¡Kevin Smith, pide tus royalties a Disney!

Kevin Smith solo representaba conversaciones freakies que son una marca de autor en su trilogía de New Jersey (también lanzó la duda de cómo copularía Superman con Lois Lane en 'Mallrats'), pero la idea del destino de los trabajadores de la Estrella de la Muerte, una estación suficientemente grande como para que todo no solo fueran villanos y Stormtroopers, dejaba en el aire el destino de mecánicos, contratistas, plomeros y demás, con lo que la alianza Rebelde podría haber matado a miles de inocentes cuando explotaron el arma.

Si ápice de bromas, la historia más seria de 'Star Wars' hasta la fecha se inspiró en esta pregunta "de broma". Durante un arco de la serie 'Andor' vemos al personaje principal encarcelado y trabajando día y noche construyendo estas extrañas piezas en forma de x, lo que nos lleva saber que el Imperio está usando mano de obra de la prisión para construir todas las piezas individuales que eventualmente harían la Estrella de la Muerte.

En una entrevista con Rolling Stone, Tony Gilroy admitió que su serie se inspiró directamente en esa línea de diálogo especulativa:

"En 'Clerks' hablan de quién está limpiando la Estrella de la Muerte, ¿no? ¿Quién está construyendo todas estas naves? La cantidad de material que tiene el Imperio es simplemente épica. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene todo eso?" Así que lo que estamos tratando de explicar es que hay un gran esfuerzo construir todas esas naves y construir todas estas armas, y construir todos estos edificios. Todo esto necesita ser construido y no creo que todos ganaran 15 dólares la hora por hacerlo".

El fin del mito creado por Randall

No es algo que no pudiera inferirse en el resto de la saga, pero el mejor de los hallazgos de 'Andor' fue comprobar lo diabólico que es el Imperio en términos estrictamente burocráticos. No es solo tiene al gran villano Darth Vader, que usa su magia para masacrar a la gente y matar a sus empleados, sino que la propia institución está configurada para conquistar la galaxia esclavizando a tantos de ellos como puedan sin provocar una revuelta.

En la primera temporada vemos que hay muchas personas inocentes que ayudan a construir este gran Imperio, porque no tienen otra opción, pero el uso de trabajos forzados a presos políticos es algo que recuerda a campos de concentración. Sin embargo, en la escena poscréditos se nos muestra la primera Estrella de la Muerte hecha con las mismas piezas que Andor ayudó a fabricar en prisión. Pero aquí, esas piezas, sin embargo, están siendo ensambladas por droides. Suponiendo que las dos Estrellas de la Muerte se fabricaran de la misma manera, probablemente podamos extrapolar la idea a 'El retorno del Jedi'.

Es decir, podemos asumir que ningún trabajador o subcontrata independiente murió durante la construcción de la segunda porque estaba siendo ensamblada por máquinas (aunque es imposbable que nadie controlara eso "en obra". Además, es una realidad conveniente, que ya vimos en 'El libro de boba fett', con Luke construyendo su templo con ayuda droide, pero que en la Star Wars sin efectos especiales digitales resultaba muy improbable. Síntomas de la realidad fan-fiction que vivimos en la saga. Pero el hecho de que algo tan dramático se haya inspirado directamente en diálogo tontorrón es un logro con el que Disney queda en deuda con Smith.

En Espinof | 'Star Wars': en qué orden conviene ver todas las películas y series de la saga