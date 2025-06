El acuerdo de Netflix con la televisión pública francesa es el siguiente paso en la evolución del streaming

La última gran jugada de Netflix viene de Francia y, por una vez, no tiene nada que ver con subida de precios o cambios en las cuentas. La plataforma ha anunciado un acuerdo con la televisión pública gala para emitir la señal de los canales del grupo TF1 y su catálogo.

No es la primera vez, de hecho, que desde Netflix hacen un experimento de canal en directo. Precisamente, Francia fue el único país donde la plataforma ofreció Netflix Direct, un canal lineal que fue descontinuado durante el año pasado. Sin embargo, en esta ocasión la apuesta de la gran N es abrumadora y supone, para los expertos y analistas, el siguiente paso en la evolución del streaming.

Algo que «debería poner en alerta a todo ejecutivo de medios de comunicación en EE.UU.», según la directora de Creative Product de NBCUniversal SJ McKenzie. La ejecutiva asegura que, en vez de en Estados Unidos, es en Europa donde se «está construyendo la próxima evolución del streaming».

Si bien ya existen plataformas que integran canales en directo, estas suelen ser "de la casa" (por ejemplo, Peacock con los canales de NBC, RTVE Play con La 1, La 2, etc...), por lo que esto abre todo un modelo de distribución de contenido ajeno muy llamativo. De hecho, los analistas como los de Ampere, advierten que este puede ser perfectamente el primero que la plataforma haga con otras grandes cadenas y grupos televisivos.

Al final es lo que se lleva observando desde hace tiempo. Netflix fue una gran disruptiva en el modelo de negocio primero en el alquiler y luego con el streaming pero el formato de entretenimiento doméstico rey sigue siendo la televisión. Es ahí y en cómo han trabajado durante décadas en lo que se mira el streaming. Un streaming que, más allá de la producción propia que pueda tener, necesita de la televisión para sobrevivir.

El rey es la televisión

Greg Peters (coCEO de Netflix) y Rodolphe Belmer (CEO de TF1) en el anuncio del acuerdo

En esta línea, el acuerdo de Netflix con TF1 es un paso altamente lógico en términos, también, de visibilidad para las producciones de la televisión pública gala. Ya de por sí su acuerdo de series licenciadas y coproducciones les es beneficioso, cuánto más el poder distribuirse (aunque sea solo en territorio francés) por la gigante del streaming.

Nos puede gustar más o menos Netflix, pero la realidad es que es, probablemente, la plataforma más cómoda, con una experiencia de usuario sobresaliente (a pesar de su último rediseño) y con mayor fluidez que existe. Reconozcámoslo: en España es mucho más fácil ver las series de Telecinco en Netflix ('La favorita 1922') o Prime Video ('La que se avecina') que en Mitele. Y lo mismo pasa con las series de RTVE y Atresmedia.

Los principales grupos televisivos tienen su propia plataforma... pero mientras que a Netflix/Prime Video, etc. entramos a ver qué hay; si nos metemos en RTVE Play/Atresplayer/Mitele es para ver algo concreto, específico. Por eso creo que el acuerdo al que ha llegado Netflix con TF1 es tan importante por la pura envergadura del mismo: en vez de cuatro cosas, te ponemos todo en el lugar donde lo ves todo.

Esto, además, busca llamar de un modo u otro a dos tipos de público potencial: el que "no tiene tele" y no suele ver la televisión lineal, que se encuentra de repente con muchísimo contenido, a un lado; al otro, el público quizás más mayor y menos atraído al modelo "clásico" de las plataformas pero que de repente saca partido a ese botón del mando. Todo esto debe ser en un marco de relación simbiótica en la que ambos se ayudan mutuamente a crecer.

El que funcione o no (me da en la nariz que sí) es algo que sabremos con el tiempo, pero creo firmemente que desde Netflix no se van a quedar en Francia y pronto tendremos noticias de acuerdos similares en otros países de Europa. ¿Podría ser España la siguiente?, no lo descarto.

