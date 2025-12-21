Rob Reiner, sobre qué película es la obra maestra de su filmografía: "Significó mucho para mí que a la gente le gustara"

El triste fallecimiento de Rob Reiner nos ha dejado sin el director de varias películas emblemáticas. Tanto es así que va a ser imposible ponerse de acuerdo en cuál es la mejor, pero él sí que tenía una favorita que ponía por encima del resto. La elegida era 'Cuenta conmigo'.

"Es sin duda la que más significa para mí"

La carrera como director de Reiner acababa de empezar cuando recibió la oportunidad de adaptar un relato de Stephen King recogido en el libro 'Las cuatro estaciones'. Sobre el papel, Reiner no era para nada una apuesta segura, pero el resultado fue una aclamada película que además arrasó en taquilla: 52 millones de recaudación solamente en Estados Unidos frente a un presupuesto de 8 millones.

Además, 'Cuenta conmigo' ocupa un lugar especial en el corazón de Reiner, pues él mismo destacó lo siguiente en The AV Club: "La gente siempre me pregunta: '¿Cuál es tu favorita?'. No sé si sea la mejor película, pero Cuenta Conmigo , de todas las que he hecho, es sin duda la que más significa para mí, porque fue la primera vez que hice una película que realmente reflejaba mi personalidad y mi sensibilidad"

Teniendo en cuenta que también firmó otros títulos tan populares como 'La princesa prometida', 'Cuando Harry encontró a Sally', 'Misery' o 'Algunos hombres buenos', tiene su lógica que se decante por la primera vez que tuvo la oportunidad de mostrar realmente de lo que era capaz tras las cámaras. Y es que resulta muy difícil discutir un motivo así.

El propio Reiner continuaba señalando que "era una mezcla de melancolía y humor, y hasta entonces, había hecho 'This Is Spinal Tap', que es sátira. Había hecho algunas cosas en la sátira; mi padre había sido traficado en la sátira cuando era joven. Y luego hice 'Juegos de amor en la universidad', que era básicamente una comedia romántica, y mi padre, de nuevo, había hecho ese tipo de cosas. Y esta fue la primera vez que estaba haciendo algo que estaba muy lejos de todo lo que él hubiera pensado hacer, así que sentí que, incluso en mis 30 en ese momento, sentí que me estaba convirtiendo en mi propia persona".

Además, la buena recepción que tuvo 'Cuenta conmigo' también resultó fundamental para él: "Así que significó mucho para mí que a la gente le gustara, porque pensé que si no les gustaba esto, tampoco les iba a gustar el tipo de cosas que me interesan, que es intentar combinar lo serio y oscuro con el humor. Y siempre que una película dura, es realmente emocionante. Es decir, que la gente pueda seguirla captando y disfrutándola, eso te hace sentir genial".

