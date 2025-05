Por qué Kathy Bates acabó "destrozada" con 'Misery': Rob Reiner eliminó un detalle macabro de la novela de Stephen King

Hemos visto multitud de adaptaciones de libros de Stephen King, pero existe un claro consenso sobre que 'Misery' es una de las mejores. Uno de los aspectos que más sobresale en ella es la excelente interpretación de Kathy Bates, labor por la que fue justamente recompensada con un Óscar a la mejor actriz. Ahora la actriz y su director Rob Reiner han recordado ciertos detalles de la película durante su paso por el TCM Classic Film Festival.

Uno de los detalles más llamativos de lo comentado por Bates en declaraciones recogidas por The Hollywood Reporter es que ella quería que Annie Wilkes fuese aún más miserable de lo que vemos en pantalla. De hecho, a la actriz no le gustó nada la decisión de Reiner de suavizar la escena más brutal del libro de King, en la cual Paul Sheldon (James Caan) acababa perdiendo un pie de un hachazo a manos de su secuestradora.

"No estuve de acuerdo en absoluto"

Bates le echó en cara a Reiner que "me destrozó que lo quitaras. No estuve de acuerdo en absoluto". Eso sí, la actriz también confesó que quedó "horrorizada" después de ver 'Misery' y que "pensé que era el final de mi carrera". Todos sabemos que no fue para el caso y que en realidad fue clave para que en Hollywood se conociera su nombre, pues hasta entonces su trabajo se había centrado en el teatro.

Eso sí, esa sensación no debió durar mucho, porque pronto dio paso a las dudas sobre la conveniencia de hacer campaña al Óscar, algo en lo que Reiner no confiaba demasiado: "Dijiste: "Puedes hacer campaña, pero no lo conseguirás". Dijiste que era porque era una película de terror y que era improbable”.

Por suerte, Reiner se equivocó y Bates se impuso por encima de Anjelica Huston ('Los timadores') -curiosamente ella fue una de las actrices que rechazaron dar vida a Annie Wilkes-, Julia Roberts ('Pretty Woman'), Meryl Streep ('Postales desde el filo') y Joanne Woodward ('Esperando a Mr. Bridge'). Era el único Óscar al que aspiraba 'Misery', por lo que podemos decir que hizo pleno.

Además, la actriz, a la que actualmente podemos ver en la nueva versión televisiva de 'Matlock', también recordó cuál fue la reacción de Reiner una vez ella se hizo con la preciada estatuilla dorada: "Simplemente te pusiste de pie y exclamaste: ‘¡Sííííí!’”.

Por su parte, Reiner desveló que William Hurt, Al Pacino, Robert De Niro, Harrison Ford, Dustin Hoffman, Kevin Kline, Michael Douglas, Robert Redford y Gene Hackman rechazaron el papel de Paul Sheldon, pero también que Warren Beatty estuvo muy implicado en el proyecto antes de tener que abandonarlo por un compromiso previo. De hecho, el cineasta aclaró lo siguiente al respecto:

Dijo: "Esto no es una película de terror. Esto no es un thriller. Esto es una película de estar prisión. Este hombre está en la cárcel y tiene que ser tan astuto como tú para intentar salir de la cárcel”

'Misery' celebra actualmente el 35 aniversario de su estreno. Si os apetece recuperarla para celebrarlo, la tenéis disponible en el catálogo de Amazon Prime Video.

