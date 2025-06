Psicodelia con Jack Nicholson, Elton John y Tina Turner. Este musical de The Who es una explosión de música y LSD que rompió todos los esquemas del cine de los 70

La década de los 70 fue un laboratorio desbordado de ideas, estilos y excesos, donde la frontera entre el cine, la música y el arte se volvió más difusa que nunca. Fue una época en la que la contracultura encontró su reflejo más delirante en el arte y, en medio de todo eso se estrenó un musical que bien podría describirse como uno de los más locos, ruidosos y fascinantes de esa oleada experimental.

Estrenada en el año 1975 y dirigida por la versión más desatada de Ken Russell, 'Tommy' se erigió como una adaptación de la mítica ópera rock de The Who que no solo trasladó al cine un disco aparentemente imposible de filmar, sino que logró elevar al máximo su carga visual, sumergiendo al espectador en una experiencia psicodélica que sigue siendo difícil de clasificar. Un relato sobre el trauma, los ídolos y la redención contado a través de la música, y protagonizado por un niño ciego, sordo y mudo que se convierte en leyenda del pinball.

Así de extraña es, pero logra funcionar. Porque aunque puede parecer, por momentos, un delirio salido de una noche de excesos en Abbey Road, ‘Tommy’ también es una crónica cultural única, una fábula sobre la música y la explotación disfrazada de espectáculo. Y también estuvo nominada al Oscar.

Una ópera rock imposible de adaptar

Originalmente lanzado en 1969 como un álbum doble, 'Tommy' fue una apuesta sin precedentes de Pete Townshend y la banda The Who: una historia contada en clave de rock operístico sobre un niño atrapado en su mundo interior. Y trasladar esto al cine no era sencillo. De hecho, parecía una misión condenada al fracaso, hasta que llegó Ken Russell (que también dirigió otras obras como 'Un viaje alucinante al fondo de la mente') y decidió lanzarse al vacío.

El resultado fue una versión exagerada, simbólica y absolutamente visual de la historia, contada exclusivamente mediante canciones. Una odisea a través de la posguerra británica, desde la mirada de un niño con discapacidad que termina convirtiéndose en una figura mesiánica. Y entre medias: neon, LSD, Marilyn Monroe, máquinas de pinball y una crítica feroz al fanatismo religioso.

Estrellas que desfilan

Además de contar con Roger Daltrey en el papel principal (y con el resto de The Who), ‘Tommy’ es también un álbum de cromos que recopila a muchas de las estrellas musicales de la época. En cada escena aparece una de ellas, siempre empujada al extremo por el estilo barroco de Russell.

Vemos a Eric Clapton convertido en el líder de una secta que venera a Marilyn Monroe, a Jack Nicholson en uno de sus papeles más desconcertantes, o a Elton John, que canta mientras destroza teclados en medio de un estadio. Y por si eso fuera poco, Tina Turner también aparece interpretando a uno de los personajes más psicodélicos.

Crítica al espectáculo, psicodelia y caos

Con una estética sobrecargada y un montaje que parece diseñado para sacudirte más que para contarte algo de forma lineal, ‘Tommy’ es tan excesiva como hipnótica. Su crítica al culto de las celebridades y a la religión como negocio está envuelta en una avalancha de imágenes desconcertantes, que podrían haberla hecho colapsar bajo su propio peso... De no ser por la presencia de The Who.

Porque, pese a sus excesos y extravagancia, la banda sonora mantiene el pulso emocional de la historia. Y en medio del caos, Russell logra que la película funcione como una ópera visual, en la que lo sensorial toma el mando frente a lo narrativo.

La segunda película de The Who

Además de ‘Tommy’, The Who también estrenó en el cine ‘Quadrophenia’ cuatro años después. Fue otra adaptación de una ópera rock de la banda, pero con un tono radicalmente opuesto. Lejos de los delirios psicodélicos, esta película dirigida por Franc Roddam retrató el auge del movimiento mod en los años 60 con un estilo más crudo y realista.

‘Tommy’ y ‘Quadrophenia’ no pueden ser más distintas en tono y forma, pero ambas capturaron el espíritu de su tiempo con una fidelidad desbordante. Una desde el exceso absoluto y el surrealismo más provocador, y la otra, desde la frustración adolescente y la estética urbana.

Ambas, sin embargo, se mantienen como referentes del cine musical alternativo, y como recordatorios de lo lejos que podía llegar el cine cuando se dejaba contagiar por la energía de una banda dispuesta a romper todas las reglas. Porque si algo demostraron The Who, en pantalla y fuera de ella, es que la música puede ser tanto un espejo como una revolución.

