La adictiva serie de Netflix que le ha robado el número 1 a 'Los Bridgerton' en 29 países. Y ya está renovada por otra temporada

El estreno de la temporada 4 de 'Los Bridgerton' ha sido otro gran fenómeno televisivo para Netflix, pero lo cierto es que su reinado no está siendo tan fuerte como se esperaba. De hecho, el regreso de 'El abogado del Lincoln' ha logrado quitarle el número 1 en 29 países, tal y como aclara Flixpatrol. Es toda una proeza si tenemos en cuenta que los datos de visualizaciones de sus anteriores entregas son claramente inferiores a los de la adaptación de las novelas de Julia Quinn.

Estrenada el pasado jueves 5 de febrero de 2026, la temporada 4 de 'El abogado del Lincoln' ha vuelto a demostrar su fortaleza en Netflix. Y es que puede que no sea una serie que haga tanto ruido como otras de la plataforma, pero es muy fiable en todos los sentidos, pues mantiene bien sus audiencias y además no tarda demasiado en estrenar nuevos episodios.

Renovada antes de su estreno

A eso hay que añadir que la noticia de su renovación por una temporada 5 antes del estreno de la que ahora nos ocupa ha servido también para recordar su regreso a muchos de sus fans. Y nunca viene nada mal tener la garantía de que puedes verla sin miedo a ser cancelada, que eso no es algo que pueda decirse de demasiadas series de Netflix.

Ahora habrá que esperar un poco hasta tener datos de visualizaciones de la temporada 4 de 'El abogado del Lincoln'. Ahí la referencia a batir es que la segunda entrega sumó 24,2 millones en sus primeros 28 días, mientras que la tercera subió hasta los 25,1 millones. Todas ellas se quedaron algo lejos de la primera, que llegó hasta los 33,3 millones.

Por mi parte, me alegro de este pequeño triunfo para 'El abogado del Lincoln', pues también disfruto mucho con 'Los Bridgerton', pero esta última es tal fenómeno que no hay ningún tipo de duda sobre su futuro. Con la serie protagonizada por Manuel Garcia-Rulfo no sucede lo mismo pese a que al menos sí que tendremos una quinta entrega.

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2025

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025