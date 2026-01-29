La estupenda serie de abogados del autor de 'Bosch' tendrá temporada 5. Netflix la renueva antes de estrenar sus nuevos episodios

Desde Netflix parecen que no quieren soltar uno de sus grandes éxitos. A apenas una semana del estreno de su temporada 4, la plataforma ha renovado por una temporada 5 'El abogado del Lincoln' (The Lincoln Lawyer).

De esta manera, tendremos más casos para Mickey Haller, el personaje creado por Michael Connelly, autor del que también hemos podido disfrutar la magnífica adaptación de otro de sus personajes, Harry Bosch.

De hecho, Bosch y Haller son mediohermanos... pero el hecho de que unos estén en Netflix y otros en Prime Video hace improbable, de momento, un soñado crossover protagonizado por Manuel García-Rulfo y Titus Welliver. Circunstancias de derechos y productoras aparte, el caso es que ambas sagas gozan de buena salud televisiva.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Otra novela... o no

Centrándonos en 'El abogado del Lincoln'. Lo que no han dicho, al menos de momento qué libro adaptarán (si adaptan alguno) en esta temporada 5. Opciones hay ya pocas y el hecho de que cada vez tenga más presencia en las novelas el otro gran personaje de Michael Connelly, Harry Bosch, es algo complicado de manejar.

Teniendo en cuenta que arrancaron con el segundo libro, dando a entender que los sucesos de 'El inocente' ya ocurrieron, nos quedarían 'La revocación' (novela que también se saltaron en esta adaptación), 'El camino de la resurrección' y la recién publicada 'The Proving Ground'.

Imaginamos que, como es habitual esto lo iremos descubriendo al final de la temporada, en el que el equipo capitaneado por Ted Humphey y Dailyn Rodriguez como coshowrunners suelen aprovechar para adelantar un poco lo que ha de venir. Así que un poco de paciencia en este sentido.

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2025

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025